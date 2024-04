Bế mạc Liên hoan phim quốc tế TP.HCM: Song Lang là phim Việt duy nhất đạt giải

Tối 13-4, lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) lần 1 tại TP.HCM với chủ đề “Du hành thời gian – Time travel” đã diễn ra tại Nhà hát TP.HCM (TP.HCM).

Trải qua 8 ngày diễn ra (từ 6 đến 13-4) với nhiều hoạt động, Ban tổ chức đã chấm 46 tác phẩm dự thi (24 tác phẩm hạng mục phim ngắn, 11 tác phẩm hạng mục phim đầu tay hoặc phim thứ hai xuất sắc và 11 tác phẩm cho hạng mục phim truyện điện ảnh Đông Nam Á xuất sắc nhất – Giải Ngôi sao vàng).

Các giải thưởng bao gồm giải Sao vàng (Golden Star) dành cho phim Đông Nam Á xuất sắc nhất, giải Nhà làm phim trẻ xuất sắc nhất (Best Emerging Director), giải Phim ngắn xuất sắc nhất, giải thưởng Phim TP.HCM.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Thế Thuận, GĐ Sở VH&TT TP.HCM cho biết với sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Thành uỷ, UBND TP.HCM, Sở VH&TT phối hợp các đơn vị thực hiện, Liên hoan phim quốc tế TP.HCM đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lâu dài; quá trình thực hiện chặt chẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

"Liên hoan phim đã cho thấy sự sáng tạo, năng động, linh hoạt trong điều hành; sự hợp tác đa dạng và hiệu quả giữa nhà nước với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong và ngoài nước" – ông Trần Thế Thuận nói.

Theo ông Trần Thế Thuận, với hơn 300 tác phẩm, dự án ở các thể loại từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ, hơn 200 khách mời quốc tế và Việt Nam tham gia các hoạt động, Ban tổ chức Liên hoan phim rất vui mừng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các chuyên gia, nhà làm phim và đội ngũ nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Cùng với nhiều hoạt động kéo dài xuyên suốt Liên hoan phim như hội thảo, tọa đàm, triển lãm về điện ảnh chủ đề "Vẻ vang 77 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam" và triển lãm Công nghiệp điện ảnh, hoạt động chiếu phim công cộng kết hợp trình diễn nghệ thuật; giao lưu các đoàn làm phim, các diễn viên, đạo diễn, ca sĩ…nổi tiếng qua các thời kỳ tại đường đi bộ Nguyễn Huệ; khu vực công viên bờ sông Sài Gòn – Thành phố Thủ Đức.....

"Với tinh thần học hỏi, lắng nghe, cầu thị, tiếp thu một cách phù hợp với thực tế của một Liên hoan phim đầu tiên còn nhiều mới mẻ; với quyết tâm cao độ, làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Giám khảo ở các hạng mục phim, các thành viên Tổ thư ký , Tổ giúp việc và gần 400 tình nguyện viên của Liên hoan phim; đặc biệt là sự hỗ trợ, phối hợp về mọi mặt của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các cơ quan ngoại giao, các sở, ban, ngành và nhân dân TP.HCM đã góp phần kiến tạo nên Liên hoan phim quốc tế lần đầu tiên đạt những thành công đáng khích lệ"– ông Trần Thế Thuận bày tỏ.

Mở màn cho đêm bế mạc, BTC Liên hoan phim quốc tế TP.HCM đã công bố các giải thưởng cá nhân.

Bên cạnh các giải thưởng cá nhân, BTC cũng đã công bố các hạng mục chính của Liên hoan Liên hoan phim quốc tế TP.HCM.

Theo đó, ở hạng mục phim ngắn, thuộc về phim Chuyện nàng Leila (Thụy Điển)

Danh sách giải thưởng Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1- năm 2024

Hạng mục phim truyện điện ảnh Đông Nam Á xuất sắc nhất:

Ngôi sao vàng: Phúc âm thư của quái thú (The gospel of the beast) của Philippine

Hạng mục phim được giám khảo lựa chọn: Đêm tối trước bình minh (Last shadow at first lig Singapore, Nhật Bản và Xlô-ven-nia) và Trò chơi kỳ lạ (Alien0089) của Chi-lê, Ác-hen-ti-na

Hạng mục phim ngắn xuất sắc: Chuyện nàng Leila (Thụy Điển)

Hạng mục phim đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất: Người giao hàng đêm (Night courier) của Ả Rập Xê Út và phim Hồn gió (Night courier) của Pháp

Hạng mục phim về TP.HCM xuất sắc: Song Lang của Leon Lê

Ngoài ra còn có các giải thưởng cá nhân:

Kỹ xảo xuất sắc nhất: Last shadow at first light (Đêm tối trước bình minh, Singapore, Nhật Bản và Xlô-ven-nia)

Thiết kế xuất sắc nhất: Tenement (Mượn xác, Cam-puchia)

Âm thanh xuất sắc nhất: 13 bombs (Mười ba ngòi nổ, Indonesia)

Quay phim xuất sắc nhất: Last shadow at first light (Đêm tối trước bình minh, Singapore, Nhật Bản và Xlô-ven-nia)

Nhạc phim xuất sắc nhất: Blue imagine (Hi vọng thẳm xanh, Nhật Bản, Phi-lip-pin)

Kịch bản xuất sắc nhất: Last shadow at first light (Đêm tối trước bình minh, Singapore, Nhật Bản và Xlô-ven-nia)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Mark Lee (phim Wonderland - Thiên đường, Singapore)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Tạ Thị Dịu (Phim Oasis of now - Những nấc thang sẻ chia, Malaysia, Singapore và Pháp)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Peter Yu (Phim Wonderland - Thiên đường, Singapore)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Rawipa Srisanguan (phim Solids by the seashore - Nơi sóng không vỗ bờ, Thái Lan)

