TP.HCM tổng rà soát, kiểm tra trụ, bảng quảng cáo 20/12/2025 13:41

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu tổng rà soát, kiểm tra toàn diện việc lắp đặt trụ, bảng quảng cáo, màn hình điện tử trên địa bàn, tập trung khu di tích và nơi bố trí dày đặc.

UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình lắp đặt các trụ, bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Sở VH&TT TP.HCM cùng các sở, ban, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra việc lắp đặt các trụ, bảng quảng cáo và màn hình điện tử trên toàn địa bàn TP.

Bảng quảng cáo cỡ lớn tại giao lộ Võ Thị Sáu - Pasteur. Ảnh: HẢI NHI

Việc kiểm tra được yêu cầu tập trung vào các khu vực di tích, những nơi có mật độ trụ quảng cáo, hộp đèn, màn hình điện tử bố trí dày đặc, sát nhau. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, bao gồm tháo dỡ hoặc di dời theo quy định.

Sở VH&TT có trách nhiệm triển khai kế hoạch kiểm tra và xử lý các vi phạm theo đúng chức năng, thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các trụ, bảng quảng cáo, màn hình điện tử trên địa bàn, lập bảng thống kê chi tiết về hồ sơ pháp lý, cơ quan cho phép, tình trạng và thời hạn thực hiện của từng trường hợp.

Trên cơ sở quy định pháp luật và tình hình thực tế, Sở VH&TT tham mưu, đề xuất phương án xử lý cụ thể, kèm thời hạn thực hiện, báo cáo UBND TP.HCM trong tháng 12.

Đối với việc lắp đặt các trạm thông tin đa năng của viễn thông TP, UBND TP.HCM giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, Sở VH&TT tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc phân cấp hoặc ủy quyền trong quản lý hoạt động quảng cáo.

Đồng thời, rà soát, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo và quy hoạch cổ động chính trị, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.