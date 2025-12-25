Binz, Phan Mạnh Quỳnh cùng hàng loạt ngôi sao 'đổ bộ' countdown Quảng Ninh 25/12/2025 17:04

(PLO)- Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, Binz, Phan Mạnh Quỳnh… sẽ có mặt tại đêm countdown Quảng Ninh, với quy mô khoảng 50.000 khán giả.

Ngày 25-12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 với chủ để "Kỷ luật - Đồng tâm, kiến tạo tương lai".

Theo đó, chương trình nghệ thuật chào năm mới (countdown) 2026 với chủ đề “Kỷ luật - Đồng tâm, kiến tạo tương lai” dự kiến bắt đầu từ 21 giờ 30 ngày 31-12 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long với thời lượng 180 phút, quy mô gần 50.000 khán giả.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục ca, múa, nhạc kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, âm thanh, ánh sáng, visual, mapping với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng như: NSND Quang Thọ, Binz, ca sĩ Trung Quân Idol, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ban nhạc Bức Tường, ban nhạc Chillies...

Countdown chào năm mới 2026 của tỉnh Quảng Ninh sẽ quy tụ hàng loạt ngôi sao với quy mô tổ chức lên tới 50 nghìn khán giả

Chương trình sẽ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc hội rực rỡ, bùng nổ cảm xúc, mãn nhãn người xem.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức chương trình sẽ phát hành trực tuyến 25.000 vé mời miễn phí tại cổng đăng ký: https://quangninh.dangkyve.com.

Thời gian đăng ký từ 19 giờ, ngày 26-12 đến khi cổng đăng ký ghi nhận đủ số lượng khán giả đăng ký thành công. Hệ thống sẽ phát hành mã QR code xác nhận khi khán giả đăng ký thành công trên hệ thống.

Thời gian đổi vé in dành cho những người đã đăng ký thành công là từ 9 giờ, ngày 29-12 đến hết 22 giờ, ngày 30-12.

Địa điểm tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn). Khi đến nhận vé in, khán giả xuất trình mã QR code đã được hệ thống đăng ký online cấp kèm theo căn cước công dân (bản chính) hoặc xuất trình CCCD trên ứng dụng để đối chiếu.