Đen Vâu, Hồ Ngọc Hà cùng hàng loạt ngôi sao sẽ có mặt ở Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng 04/11/2025 17:11

(PLO)-Sau thành công tại Hạ Long Concert cuối tháng 10 vừa qua, Quảng Ninh tiếp tục có một Concert quy mô, quy tụ hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng có mặt như Đen Vâu, Hồ Ngọc Hà…

Chiều 4-11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về Concert chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than và các hoạt động kích cầu du lịch quý 4-2025.

Theo đó, hoạt động nổi bật nhất là Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 12-11 tại quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Theo ban tổ chức, Concert Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng sẽ là sự hòa quyện giữa âm nhạc - xiếc - phóng sự và trình diễn hiện đại.

Hàng loạt ngôi sao hàng đầu sẽ có mặt tại chương trình như: NSND Quang Thọ, ca sĩ Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Tóc Tiên, Trúc Nhân, (S)Trong Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Đỗ Hoàng Hiệp, Ryhder, Violist Trần Quang Duy, nhóm Oplus, Liên đoàn Xiếc Việt Nam,…tạo nên một không gian nghệ thuật hoành tráng, bùng nổ cảm xúc.

Các ngôi sao tham gia chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng

Chương trình dự kiến sẽ thu hút trên 30 ngàn khán giả tham dự và hàng triệu lượt người xem qua truyền hình và nền tảng số. Vé mời miễn phí được phát cho nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Chương trình không chỉ là món quà tri ân người thợ mỏ mà còn là sản phẩm du lịch - văn hóa đặc trưng, góp phần định vị thương hiệu Quảng Ninh - Vùng đất di sản, năng động, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa phát triển.

Theo ban tổ chức, từ thành công của Concert Hạ Long 2025 cuối tháng 10 vừa qua và rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho công tác tổ chức concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra nghiêm túc, toàn diện, chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai rà soát tổng thể các nhiệm vụ từ kế hoạch đến phân công nhiệm vụ, xây dựng phương án kiểm soát giấy mời, vé mời, thẻ đeo, phát hành vé, phân bổ vé, đổi vé cứng, vệ sinh môi trường sạch - đẹp - văn minh,... sẵn sàng mang đến một đêm nghệ thuật rực rỡ, bùng nổ và trọn vẹn cảm xúc.