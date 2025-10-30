30 nghìn người tham dự chương trình Hạ Long Concert 2025 30/10/2025 09:43

(PLO)- Hạ Long Concert 2025 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh Quảng Ninh tổ chức, thu hút 30 nghìn khán giả.

Tối 29-10, tại Quảng trường 30/10, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hạ Long 2025 - Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai”.

Đây là concert lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh Quảng Ninh tổ chức, là bản giao hưởng lớn tôn vinh hành trình 62 năm hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm nhạc Oplus trình diễn tại Hạ Long Concert. Ảnh: QN

Chương trình nghệ thuật “Hạ Long Concert 2025” có chủ đề là: Khát vọng – Gốc rễ – Đổi mới – Vươn cao, gồm 3 chương xuyên suốt, liền mạch cảm xúc.

Chương 1 mang tên “Vùng đất địa linh, Khát vọng vươn lên” kể về cội nguồn, truyền thống anh hùng, phẩm giá “Kỷ luật và Đồng tâm” của con người vùng Mỏ.

Chương 2 là “Đột phá vượt khó - Khát vọng đổi mới” khắc họa hành trình chuyển mình mạnh mẽ, những bước đột phá trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và hội nhập toàn cầu.

Tiết mục của ca sĩ Đông Hùng. Ảnh: QN

Chương 3 với tên gọi “Quảng Ninh tương lai - Khát vọng vươn cao” mở ra bức tranh tràn đầy năng lượng và niềm tin, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, và vùng đô thị lớn mang tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.

Không chỉ là các bài hát về vùng đất mỏ, Hạ Long Concert còn đem đến cho khán giả hàng loạt các ca khúc nổi tiếng, được công chúng yêu thích như: “Phép màu”, “Còn gì đẹp hơn”, “Nơi Pháo hoa rực rỡ”, “Phù đổng thiên vương”, “Mùa hè tuyệt vời”, “Tôi là một ngôi sao”, “Việt Nam tươi đẹp” do các ca sĩ thần tượng của giới trẻ như Nguyễn Hùng, Bảo Anh, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh thể hiện... Những lời hát cất lên khơi dậy nhịp đập chung, để nghệ thuật trở thành sợi dây kết nối các thế hệ và chuyển tải tinh thần dân tộc một cách tự nhiên, sâu lắng nhất.

30 nghìn khán giả tạo nên bầu không khí sôi động cho Hạ Long Concert. Ảnh: QN

Với sự tham gia của 30 nghìn khán giả, Hạ Long Concert đã đem đến bầu không khí cuồng nhiệt tại Quảng trường 30/10.

Chương trình kết lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao, đọng lại những dư vị không thể quên trong lòng khán giả.