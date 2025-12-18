Khẩn cấp khắc phục đoạn tường Hoàng Thành ở Huế bị sập 18/12/2025 15:06

Ngày 18-12, UBND TP Huế cho biết UBND TP vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý đoạn tường Hoàng Thành bị sập đổ do thiên tai.

Theo quyết định trên, vị trí sập đổ nằm tại đoạn tường thành Hoàng Thành mặt bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180 m về phía đông. Đây là khu vực thuộc Hoàng Thành, Đại Nội.

Đoạn tường Hoàng Thành bị sập do mưa lũ. Ảnh: N.DO

Về phương án kỹ thuật, dự án sẽ phục hồi đoạn tường Hoàng Thành bị sập đổ với chiều dài hơn 14 m, chiều cao trung bình 4,3 m.

Đồng thời, đơn vị thi công sẽ tiến hành gia cố, gia cường, chống đỡ các đoạn tường lân cận khu vực sập đổ để đảm bảo an ninh, an toàn cho di tích.

Tổng chi phí dự kiến cho công trình này khoảng 2,2 tỉ đồng. Thời gian thực hiện công trình không quá 45 ngày kể từ ngày ban hành lệnh. UBND TP Huế giao Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế làm cơ quan quản lý, thực hiện công trình khẩn cấp này.