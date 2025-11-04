Sập tường Hoàng thành Huế do mưa lũ 04/11/2025 12:18

(PLO)- Mưa lũ kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày đã làm 15 m tường Hoàng thành Huế bị đổ sập.

Sáng 4-11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết khoảng 15 m tường Hoàng thành bị sập do ảnh hưởng của mưa lũ.

Trước đó, mưa lũ kéo dài làm khu vực Hoàng thành Huế bị ngập sâu. Ngập lụt kéo dài khiến một đoạn tường Hoàng thành nằm ở phía đường Đặng Thái Thân bị sập vào chiều tối 2-11.

Khoảng 15 m tường Hoàng thành Huế bị sập do mưa lũ.

Theo ông Trung, khi nhìn trực quan, qua thời gian dài tồn tại, các viên gạch tại tường thành rời nhau; cộng với trời mưa lâu ngày, tường ngậm nước nên mất kết cấu dẫn đến việc đổ sập.

Sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã có báo cáo để UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đến khảo sát, đánh giá sự cố, tìm ra nguyên nhân, hướng khắc phục.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp rào chắn, đảm bảo an toàn tạm thời. Về lâu dài, sau khi có đánh giá tổng thể, sẽ tính đến các giải pháp dài hạn để đảm bảo tính bền vững"- ông Trung thông tin thêm.

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, hàng loạt di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế bị ngập nặng. Khu vực Đại Nội nước ngập khoảng 0,3 m, nhiều cung điện nước ngập vào đến hiên.