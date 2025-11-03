Lũ chồng lũ, Đại nội Huế ngập sâu lần thứ 3 trong hơn một tuần

(PLO)- Trong hơn một tuần qua, TP Huế phải hứng chịu 3 trận lũ liên tiếp, trong đó nhiều khu vực di sản như Đại Nội Huế cũng bị ngập trong nước lũ.
tham quan. Từ ngày 2 và ngày 3-11 đã có mưa rất to và đặc biệt to, tổng lượng mưa vùng đồi, núi có lượng mưa phổ biến từ 400-600 mm có nơi cao hơn, Đỉnh Bạch Mã 1162 mm, Khe Tre 721 mm; vùng đồng bằng từ 150-300 mm. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Mưa tập trung ở vùng đồi núi thuộc lưu vực hồ Bình Điền, hồ Tả Trạch, sau đó mở rộng ra toàn TP Huế, lượng nước đổ về các sông lớn, kết hợp nước dâng, sóng lớn, gió mạnh ở vùng cửa sông Hương (tại Thuận An có gió cấp 6, giật cấp 8), mực nước các sông dâng cao. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Mưa lớn khiến nước lũ trên sông Hương và sông Bồ vượt mức báo động 3. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, lũ trên sông Hương (tại trạm Kim Long) đạt 4,11 m (vượt báo động 3 là 0,61 m). Sông Bồ đạt 5,15 m (vượt báo động 3 là 0,63m). Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Nước lũ khiến nhiều khu vực đô thị, nông thôn ở TP Huế ngập sâu trong nước, giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Nhiều tuyến đường ở khu vực phía Bắc TP Huế ngập sâu trong nước, không thể phân biệt đâu là đường đâu là công viên hai bờ sông Hương. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Khu vực Kinh thành Huế cũng ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Những công trình kiến trúc ngập trong nước. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Nghênh Lương đình và Phu Văn Lâu ngập trong dòng nước lũ. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Quảng trường Ngọ Môn Huế. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Lầu Ngũ Phụng ở trên cửa Ngọ Môn, nằm ở mặt Nam của hoàng thành Huế, phía trước điện Thái Hòa ngập trong nước. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Đây là lần thứ 3 trong hơn 1 tuần qua, Đại nội Huế bị ngập trong nước lũ. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Điện Thái Hòa nằm ở vị trí cao nên không bị nước lũ "tấn công". Đây là cung điện nằm trong khu vực Đại Nội của kinh thành Huế, là nơi đăng quang của 13 vua triều Nguyễn từ Gia Long đến Bảo Đại. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG Khu vực sông Hương, Kỳ Đài và Ngọ Môn Huế trong ngày 3-11. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG