Lũ chồng lũ, Đại nội Huế ngập sâu lần thứ 3 trong hơn một tuần 03/11/2025 18:14

(PLO)- Trong hơn một tuần qua, TP Huế phải hứng chịu 3 trận lũ liên tiếp, trong đó nhiều khu vực di sản như Đại Nội Huế cũng bị ngập trong nước lũ.