Lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Huế lên tiếng về tin đồn vỡ đường ống nước ở thượng nguồn 03/11/2025 12:11

Sáng 3-11, mạng xã hội tại TP Huế lan truyền thông tin "vỡ đường ống nước thượng nguồn", đồng thời kêu gọi người dân tranh thủ hứng nước mưa để dùng.

Trao đổi với PV, ông Dương Quý Dương - Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Huế (HueWACO), khẳng định đây là tin đồn sai sự thật.

Tin đồn vỡ đường ống nước thượng nguồn tại Huế là sai sự thật.

Theo ông Dương, mặc dù ảnh hưởng mưa lũ, tất cả các nhà máy xử lý nước của HueWACO vẫn vận hành bình thường, các tuyến ống cơ bản an toàn.

Ngoại trừ khu vực Long Quảng, thôn K'Long buộc phải di dời, tạm ngưng vận hành nhà máy Thượng Long do nguy cơ sạt lở đất.

Tuy nhiên, ông Dương cũng xác nhận trong ngày 2-11 có xảy ra sự cố trôi ống tại tuyến ống cấp nước khu vực băng sông Hương Thọ, nhưng sự việc đã được khắc phục hoàn toàn vào lúc 18 giờ tối cùng ngày.