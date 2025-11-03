Dọn lụt chưa xong, người dân TP Huế lại chống chọi với đợt lũ mới 03/11/2025 08:49

(PLO)- Dọn vệ sinh sau trận lũ lớn cuối tháng 10 chưa xong, người dân Huế lại chống chọi với đợt lũ mới.

Sáng 3-11, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên các sông tại TP Huế dâng lên rất nhanh, gây ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp.

Đợt lũ mới xuất hiện trong bối cảnh người dân vẫn đang vật lộn khắc phục hậu quả trận lũ lụt rất lớn cuối tháng 10-2025. Tình trạng lũ chồng lũ khiến người dân càng khốn khó.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông tại TP Huế dâng cao, nhiều khu vực nước sông dâng cao chảy xiết vào khu dân cư.

Một số đường ở khu vực trung tâm TP Huế đang bị ngập sâu trong nước.

Nhiều đường bị ngập khiến giao thông không thể đi lại.

Nước lũ dâng cao khiến rác thải từ đợt lũ trước chưa kịp dọn dẹp nổi lềnh bềnh.

Những ngày qua, người dân địa phương khẩn trương vệ sinh, khắc phục hậu quả do trận lũ cuối tháng 10-2025 chưa xong, thì đến nay lại đang đối mặt với một trận lũ khác.

Ở các khu vực miền núi từ tối qua đến nay xuất hiện lượng mưa rất lớn, chảy xiết khiến nhiều công trình giao thông hư hỏng.