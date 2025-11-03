Những tuyến đường ở Huế ngập lụt, sạt lở, tài xế cần lưu ý 03/11/2025 17:12

(PLO)- Mưa lớn, mực nước các sông đang ở mức rất cao, trên mức báo động 3, gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại TP Huế ngập sâu, chia cắt.

Chiều 3-11, Sở Xây dựng TP Huế cho biết do mưa lớn, mực nước các sông đang ở mức rất cao, trên báo động 3, gây ngập úng và sạt lở nghiêm trọng. Tình hình này khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch bị tê liệt, chia cắt.

Nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc bị chia cắt

Sở Xây dựng cho biết, tính đến 15 giờ 30 cùng ngày, tình hình ngập trên các tuyến quốc lộ và cao tốc diễn biến phức tạp.

Hàng loạt tuyến đường ở Huế tê liệt vì ngập lụt, sạt lở, tài xế cần lưu ý.

Quốc lộ 1: Đoạn từ Phong Điền - La Sơn (km 806 - Km 810) bị ngập sâu từ 0,3 - 0,6m. Lực lượng chức năng đã cấm xe ô tô con (loại 4 đến 7 chỗ) và xe tải nhỏ đi qua khu vực này. Để đảm bảo an toàn, các phương tiện được khuyến cáo di chuyển theo đường tránh Huế.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây: Tình trạng nghiêm trọng nhất khi bị tắc giao thông hoàn toàn tại nhiều vị trí trên đoạn từ km 366 đến km 412+500.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan: Đoạn từ Nam Đông đi Đà Nẵng đã bị tắc giao thông. Đoạn từ Huế đi Nam Đông chỉ mới thông xe tạm thời, các phương tiện cần chú ý khi di chuyển.

Quốc lộ 49B: Bị ngập sâu từ 0,2 - 0,7m, đã rào chắn cấm lưu thông trên đoạn dài từ km1+000 đến km48+000.

Quốc lộ 49: Nhiều vị trí ngập nước, sạt trượt taluy như trên đèo Kim Quy hiện đang thông xe tạm một vệt tại Km48+700. Trong đó, nhiều đoạn bị ngập nước từ 0,4-1 m buộc phải tạm dừng giao thông (tại km1+000 - km14+500; km20+300 - km21+500; km23+810 - km23+850).

Hàng loạt đường tỉnh tê liệt, đứt đường

Hệ thống đường tỉnh lộ bị thiệt hại nặng nề nhất. Hàng loạt tuyến đã bị rào chắn, cấm lưu thông hoàn toàn do ngập sâu hoặc sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.

Đường tỉnh 14B, có một số đoạn tuyến hư hỏng tê liệt giao thông. Báo cáo nêu rõ tuyến đường này bị sạt lở taluy dương, xói sạt âm và hư hỏng cầu cống trên nhiều đoạn (từ Km12+900 đến km20+000) gây ách tắc hoàn toàn.

Đặc biệt, Cầu Phú Mậu (Km 20+393) bị xói lở, hư hỏng mố cầu, buộc phải rào chắn, cấm lưu thông. Các phương tiện được phân luồng đi theo đường tỉnh 14D hoặc theo hướng Cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Bạn đọc có thể xem chi tiết phương án phân luồng Đường tỉnh 14B tại đây và bản đồ phân luồng tại đây.

Nhiều tuyến đường nội tỉnh cũng ở trong tình trạng bị sạt lở, ngập lụt:

Đường tỉnh 21: Bị xói lở, hư hỏng hoàn toàn đoạn từ Km9+000 đến Km10+500.

Đường tỉnh 25 (nhánh 2): Tại đoạn Km0+530 - Km0+545, mái taluy âm bị sạt lở dài 15m gây đứt đường.

Đường tỉnh 5: Khu vực Đập Đá (phường Vỹ Dạ) ngập sâu đến 2,4m.

Đường tỉnh 8B: Nhiều đoạn qua phường Kim Trà, Hóa Châu ngập sâu từ 1 - 1,5m.

Hàng loạt tuyến đường khác như Tỉnh lộ 1, 2, 3, 10A, 12B, 12C, 16... đều bị ngập sâu phổ biến từ 0,5m đến hơn 1,2m, đều đã rào chắn, cấm lưu thông.