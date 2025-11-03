Cháu đột nhập nhà cô ruột trộm gần 8 lượng vàng 03/11/2025 10:44

(PLO)- Lợi dụng lúc cô ruột đi chợ vắng, cháu đã lén lút đột nhập nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng, tổng cộng gần 8 lượng vàng.

Ngày 3-11, Công an phường Hương Trà (TP Huế) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ và bắt giữ Trần Thị Minh Hà (46 tuổi, trú phường Phong Thái, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, bà TTL (trú phường Hương Trà) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng. Tài sản bị mất trộm gồm 35 chiếc nhẫn vàng, một lắc vàng và một miếng vàng, tổng cộng gần tám lượng vàng.

Lực lượng công an đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Đến 24 giờ cùng ngày, cơ quan công an xác định nghi phạm là Trần Thị Minh Hà nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận là cháu ruột, gọi bị hại bằng cô ruột. Do thường xuyên lui tới nhà nên Hà biết rõ quy luật sinh hoạt của bà L.

Lợi dụng lúc cô ruột đi chợ vắng, Hà đã lén lút đột nhập, lấy trộm toàn bộ số vàng nói trên. Hà đã tự nguyện giao nộp tang vật.