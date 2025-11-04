Lũ cuốn trôi 7 m đê kết hợp với đường giao thông ở Huế 04/11/2025 08:24

(PLO)- Đoạn đê kết hợp với đường giao thông ở Huế bị nước lũ làm sạt, cuốn trôi, khiến tuyến đường huyết mạch bị chia cắt.

Sáng 4-11, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế), cho biết một đoạn đê kết hợp đường giao thông trên địa bàn đã bị lũ cuốn trôi, khiến tuyến đường huyết mạch bị chia cắt.

Theo ông Cầu, vào chiều hôm qua, nước lũ dâng cao chảy xiết, khiến đoạn đê kết hợp với đường nối thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền) bị cuốn trôi khoảng 7 m.

"Hiện tại, tuyến đường huyết mạch nối xã Quảng Thọ (cũ) đến TP Huế bị chia cắt. Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, thông báo để người dân không đi trên tuyến đường này nhằm đảm bảo an toàn" - ông Cầu thông tin.

Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết thêm, lực lượng của đơn vị đang kiểm tra hiện trường để có phương án xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, hơn 3.000 nhà dân ở xã Quảng Điền bị ngập lụt từ 0,1- 0,7 m; tình trạng ngập lụt sâu còn diễn ra ở nhiều thôn, một số tuyến đường huyết mạch đang ngập sâu.