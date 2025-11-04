Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói về sự cố tường Hoàng thành bị sập 04/11/2025 16:29

(PLO)- Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - nói về sự cố tường Hoàng thành bị sập sau nhiều ngày ngập lụt.

Chiều 4-11, trao đổi với PV PLO, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu và đang phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để đánh giá, xử lý về sự cố tường rào Hoàng thành bị sập.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đánh giá sự xuống cấp của 2,4 km tường Hoàng thành. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Hoàng Việt Trung, sự cố xảy ra vào chiều tối 2-11. Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý tức thời.

"Chúng tôi đã cho triển khai bao che, giăng dây và cắm biển báo ngay trong đêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách và chính cán bộ, nhân viên của Trung tâm, bởi hôm sau khu di sản vẫn tiếp tục đón khách tham quan," ông Trung nói.

Theo báo cáo ban đầu gửi UBND TP Huế, đoạn tường thành bị sập dài khoảng 14-15 m, đổ nghiêng hoàn toàn vào phía trong.

Theo ông Trung, quan sát tại hiện trường, các cấu kiện gạch vồ gần như đã tách rời nhau. Hệ thống tường thành này đã tồn tại hàng trăm năm, sự liên kết bằng các vật liệu truyền thống đã bị suy yếu. Tường có ba lớp, trong đó lớp vữa giữa bằng đất sét.

"Nguyên nhân chính là do mưa lũ kéo dài. Tường thành bị ngậm nước quá lâu, tạo ra tải trọng lớn. Bên cạnh đó còn có tác động của dòng nước từ hệ thống hồ Ngoại Kim Thủy (hào bao quanh Hoàng Thành) gây xói mòn", ông Trung phân tích.

Theo ông, toàn bộ hệ thống tường Hoàng thành là 2,4 km. Trước khi xảy ra sự cố này, qua khảo sát sơ bộ, Trung tâm đã phát hiện một số vị trí có hiện tượng "chuyển vị nghiêng và nứt".

"Cần có một cái nhìn tổng thể để tìm ra các giải pháp vừa căn cơ, vừa dài hạn, nhằm bảo đảm sự bền vững và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của quần thể di tích," ông Trung nói.

Do tình hình mưa lũ kéo dài, khoảng 18 giờ 45 ngày 2-11, một đoạn tường Hoàng thành Huế tại khu vực đường Đặng Thái Thân đã bất ngờ đổ sập, đoạn tường bị sập có chiều dài khoảng 15 m, nằm cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách, viên chức và người lao động của Trung tâm.

Sáng ngày 3-11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng đại diện Sở Xây dựng tiến hành khảo sát và đánh giá sơ bộ sự cố. Theo ghi nhận trực quan, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối.

Quan sát bằng mắt thường nhận thấy tường được xây ba lớp trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn bằng đất sét.

Bên cạnh đó cũng ghi nhận một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong, một số đoạn biểu hiện rạn nứt, kết cấu yếu, có khả năng tiếp tục chuyển vị nếu bị tác động của mưa lớn, nước dâng kéo dài.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khẩn trương báo cáo UBND TP Huế về sự cố xảy ra do thiên tai. Trong đó đề xuất UBND chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ngay công tác khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp khắc phục cũng như các bước xử lý khác theo đúng quy định.