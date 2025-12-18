Phim ngắn CJ 2025: Lộ diện 5 dự án xuất sắc

Ngày 18-12, cuộc thi Dự án phim ngắn CJ mùa 6 đã chính thức bế mạc tại TP.HCM sau gần sáu tháng triển khai, vinh danh năm cá nhân xuất sắc được lựa chọn thực hiện phim.
Hội đồng thẩm định các dự án gồm đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Trịnh Đình Lê Minh và Nguyễn Thanh Huy.
Tại lễ bế mạc, các phim ngắn hoàn thiện trong khuôn khổ mùa 6 lần đầu tiên được công chiếu tại rạp IMAX, gồm: Những ngày xanh thẳm (đạo diễn Vũ Trung Đức), Lạch Cạch (đạo diễn Lê Hoàng), Made in Vietnam (đạo diễn Nguyễn Duy Anh), Utopia (đạo diễn Cầm Đức Hiệp) và Giấc mơ là ốc sên (đạo diễn Nguyễn Thiên Ân).
Đây là năm dự án xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 400 hồ sơ gửi về từ khắp cả nước. Các phim mang màu sắc đa dạng, nội dung mới mẻ, phản ánh đời sống đương đại như việc đưa công nghệ ảo vào đời sống hay sự trào phúng về “thời đại phông bạt”. Bối cảnh phim năm nay cũng phong phú, trải dài từ Mộc Châu đến TP.HCM.
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT&DL, đánh giá cuộc thi Dự án phim ngắn CJ đã giúp đưa những tinh hoa, tài năng và giá trị văn hóa Việt Nam đến với thế giới.
Những thành tích tại các liên hoan phim quốc tế của các đạo diễn trẻ trưởng thành từ chương trình như Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân, Dương Diệu Linh… là tín hiệu đáng mừng, cho thấy điện ảnh Việt Nam đang có những gương mặt trẻ tài năng được ghi dấu trên trường quốc tế.
“Thế giới tương lai là của các bạn - một thế giới của sự kết nối, của khoa học và công nghệ. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để đạt được những thành tựu lớn lao, mang hình ảnh đẹp nhất của Việt Nam đến với thế giới” - ông Hoàng cho hay.
Với năm dự án được lựa chọn, Ban tổ chức sẽ tài trợ 1,5 tỉ đồng kinh phí làm phim. Bên cạnh đó, các phim ngắn sẽ được gửi tham dự những liên hoan phim quốc tế uy tín trước khi trình chiếu rộng rãi đến khán giả.
Chia sẻ sau khi nhận giải, đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, tác giả phim ngắn Giấc mơ là ốc sên, cho biết trong những ngày đầu tham gia workshop, đạo diễn Phan Đăng Di không chỉ chia sẻ về điện ảnh mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của người làm phim khi được lựa chọn tham gia dự án.
Trách nhiệm này không chỉ nằm ở việc hoàn thành bộ phim, mà còn ở việc trân trọng sự hỗ trợ quan trọng từ Quỹ Văn hóa CJ, nguồn lực giúp các đạo diễn trẻ có điều kiện thực hiện tác phẩm một cách đầy đủ và chuyên nghiệp.
Qua 6 mùa tổ chức, Dự án phim ngắn CJ đã hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 30 phim ngắn, đồng thời đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ trên hành trình làm nghề. Các phim hoàn thành trong khuôn khổ chương trình đã được trình chiếu và đoạt giải tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế uy tín trên thế giới.
Từ những tác phẩm được ươm mầm ở Dự án phim ngắn CJ, nhiều đạo diễn trẻ đã tự tin bước vào con đường điện ảnh chuyên nghiệp. Năm 2025, đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên (mùa 4) đã ra mắt phim điện ảnh đầu tay Điều ước cuối cùng.
Dự kiến đầu năm 2026, Nguyễn Phạm Thành Đạt, đạo diễn mùa 5 với phim ngắn Tàn sữa sẽ chính thức bấm máy dự án phim dài đầu tay Bò sữa bay.