Phim ngắn CJ 2025: Lộ diện 5 dự án xuất sắc 18/12/2025 22:23

(PLO)- Năm dự án xuất sắc nhất cuộc thi phim ngắn CJ 2025 chính thức được lựa chọn, nhận tài trợ kinh phí sản xuất và gửi tham dự các liên hoan phim quốc tế trước khi ra mắt khán giả.

Ngày 18-12, cuộc thi Dự án phim ngắn CJ mùa 6 đã chính thức bế mạc tại TP.HCM sau gần sáu tháng triển khai, vinh danh năm cá nhân xuất sắc được lựa chọn thực hiện phim.

Hội đồng thẩm định các dự án gồm đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Trịnh Đình Lê Minh và Nguyễn Thanh Huy.

Hội đồng thẩm định của Dự án phim ngắn CJ 2025. Ảnh: BTC

Tại lễ bế mạc, các phim ngắn hoàn thiện trong khuôn khổ mùa 6 lần đầu tiên được công chiếu tại rạp IMAX, gồm: Những ngày xanh thẳm (đạo diễn Vũ Trung Đức), Lạch Cạch (đạo diễn Lê Hoàng), Made in Vietnam (đạo diễn Nguyễn Duy Anh), Utopia (đạo diễn Cầm Đức Hiệp) và Giấc mơ là ốc sên (đạo diễn Nguyễn Thiên Ân).

Đây là năm dự án xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 400 hồ sơ gửi về từ khắp cả nước. Các phim mang màu sắc đa dạng, nội dung mới mẻ, phản ánh đời sống đương đại như việc đưa công nghệ ảo vào đời sống hay sự trào phúng về “thời đại phông bạt”. Bối cảnh phim năm nay cũng phong phú, trải dài từ Mộc Châu đến TP.HCM.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT&DL, đánh giá cuộc thi Dự án phim ngắn CJ đã giúp đưa những tinh hoa, tài năng và giá trị văn hóa Việt Nam đến với thế giới.

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT&DL. Ảnh: BTC

Những thành tích tại các liên hoan phim quốc tế của các đạo diễn trẻ trưởng thành từ chương trình như Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân, Dương Diệu Linh… là tín hiệu đáng mừng, cho thấy điện ảnh Việt Nam đang có những gương mặt trẻ tài năng được ghi dấu trên trường quốc tế.

“Thế giới tương lai là của các bạn - một thế giới của sự kết nối, của khoa học và công nghệ. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn để đạt được những thành tựu lớn lao, mang hình ảnh đẹp nhất của Việt Nam đến với thế giới” - ông Hoàng cho hay.

Với năm dự án được lựa chọn, Ban tổ chức sẽ tài trợ 1,5 tỉ đồng kinh phí làm phim. Bên cạnh đó, các phim ngắn sẽ được gửi tham dự những liên hoan phim quốc tế uy tín trước khi trình chiếu rộng rãi đến khán giả.

Năm đạo diễn có dự án xuất sắc nhất được chọn. Ảnh: BTC

Chia sẻ sau khi nhận giải, đạo diễn Nguyễn Thiên Ân, tác giả phim ngắn Giấc mơ là ốc sên, cho biết trong những ngày đầu tham gia workshop, đạo diễn Phan Đăng Di không chỉ chia sẻ về điện ảnh mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của người làm phim khi được lựa chọn tham gia dự án.

Trách nhiệm này không chỉ nằm ở việc hoàn thành bộ phim, mà còn ở việc trân trọng sự hỗ trợ quan trọng từ Quỹ Văn hóa CJ, nguồn lực giúp các đạo diễn trẻ có điều kiện thực hiện tác phẩm một cách đầy đủ và chuyên nghiệp.