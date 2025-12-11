Lần đầu đóng phim ở tuổi 75, NSND Thanh Hoa bật khóc khi xem lại 11/12/2025 10:06

(PLO)- Phim Thế hệ kỳ tích đánh dấu lần đầu NSND Thanh Hoa tham gia điện ảnh. Bà tâm sự mình khóc từ đầu đến cuối khi xem phim.

Tối 10-12, đoàn phim Thế hệ kỳ tích đã có buổi ra mắt khán giả tại Hà Nội – đại bối cảnh của phim.

Phim đánh dấu lần đầu NSND Thanh Hoa tham gia điện ảnh. Trong phim, bà vào vai bà Nga Tứ - người bà tảo tần, giàu đức hy sinh.

“Lần đầu tiên tôi được hóa thân thành một người rất khác mình, một người bà hiền hậu, giống mẹ tôi lắm. Tôi hy vọng bộ phim sẽ mang đến điều diệu kỳ cho chính mình”- NSND Thanh Hoa tâm sự.

Người nghệ sĩ đang ở tuổi 75 tâm sự, bà đã khóc từ đầu đến cuối khi xem phim. Với bà, Thế hệ kỳ tích là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của mình.

NSND Thanh Hoa trong phim. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

NSND Thanh Hoa chia sẻ, từ nhỏ đã mê đóng phim và từng mơ được vào vai công chúa. Đến tận cuối đời, giấc mơ đứng trước ống kính mới thành hiện thực, dù không phải trong hình hài một nàng công chúa như ước mơ thuở bé.

Nữ nghệ sĩ nói mình vẫn rất hạnh phúc và chỉ mong những thông điệp nhân văn của bộ phim có thể lan tỏa đến khán giả.

Đạo diễn Hoàng Nam cho biết, anh xây dựng hình tượng bà nội dựa trên chính người bà của mình. Khi gặp NSND Thanh Hoa trong buổi casting, anh lập tức nhận ra sự phù hợp trọn vẹn cho vai diễn này.

Thế hệ kỳ tích (tên cũ là Bà đừng buồn con) là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam.

NSND Thanh Hoa cùng người thân trong buổi chiếu phim ra mắt tại Hà Nội. Ảnh: TV

Phim cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước, đồng thời khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay.

Phim quy tụ các diễn viên: NSND Thanh Hoa, NSND Bùi Bài Bình, NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương...

Tác phẩm ra rạp từ 12-12-2025 với các suất chiếu sớm từ ngày 10-12-2025.