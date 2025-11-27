Những kỳ vọng từ liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 27/11/2025 14:15

(PLO)- Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 khép lại với những tín hiệu vui, thỏa lòng khán giả người mộ điệu. Những gương mặt mới như Phương Nam, Bảo định nhận được nhiều sự kỳ vọng.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại TP.HCM đã khép lại sau 5 ngày diễn ra (từ 21 đến 25-11) với kết quả được xem là đúng như mong đợi của khán giả và tâm đắc bởi giới chuyên môn ở các hạng mục tranh giải từ phim đến diễn viên.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền cùng dàn diễn viên vui với Bông sen vàng của Mưa đỏ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đó, việc phim Mưa đỏ (đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền) đạt Bông sen vàng ở hạng mục phim truyện điện ảnh đã khiến cho khán giả Nhà hát Quân đội phía Nam vỡ oà.

Nhiều điểm mới dù chất lượng vẫn chưa đồng đều

Liên hoan phim Việt Nam trở lại TP.HCM sau 10 năm với 87 tác phẩm điện ảnh tham gia tranh tài. Đây được xem là một trong những ngày hội lớn của các đạo diễn, diễn viên trong làng điện ảnh.

Nếu như ở Liên hoan phim lần thứ 23 tại Đà Lạt, các tác phẩm dự thi như Đất rừng phương Nam (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) hay Nhà bà Nữ (Trấn Thành) còn khiến người yêu điện ảnh phải dự đoán và tò mò về kết quả, thì năm nay, kết quả ở hạng mục phim truyện điện ảnh dường như đã được dự đoán ngay từ đầu mùa liên hoan xoay quanh các tác phẩm Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hay Tử chiến trên không…

Ê-kíp "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" nhận bằng khen từ UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, ở mùa Liên hoan phim lần thứ 23 hay các mùa trước nữa, phim chủ đề chiến tranh lịch sử dường như vắng bóng, hiếm hoi xuất hiện để tranh giải ở các hạng mục mà chiếm đa phần là thể loại tình cảm gia đình, tâm lý….

Như tại 2 mùa Liên hoan phim trước, Tro tàn rực rỡ (Bùi Thạc Chuyên) hay Mắt biếc (Victor Vũ) đều đoạt Bông sen vàng ở hạng mục phim điện ảnh và hai phim đều thuộc thể loại lãng mạn, chính kịch.

Hay tại Liên hoan phim lần thứ 23, ở hạng mục phim truyện điện ảnh chỉ có Đào, phở và piano (đạo diễn Phi Tiến Sơn) là phim đề tài chiến tranh hiếm hoi đạt Bông sen bạc bên cạnh Em và Trịnh (Phan Gia Nhật Linh), Mẹ ơi! Bướm đây (đạo diễn Lưu Huỳnh).

Thế nhưng, tại Liên hoan phim lần thứ 24, dòng phim chiến tranh, lịch sử trỗi dậy mạnh mẽ và chiếm những giải cao như Mưa đỏ hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không. Năm nay, Chị dâu là phim hiếm hoi về tình cảm gia đình đạt Bông sen bạc.

Từ bìa phải: Đạo diễn Hàm Trần (phim tử chiến trên không) và Lê Khánh, Việt Hương (phim Chị dâu) nhận Bông sen bạc. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ đây có thể thấy sự hồi sinh, sự trỗi dậy của dòng phim chiến tranh, phim chủ đề lịch sử trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước đi qua những ngày lễ trọng đại.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Ban Giám khảo hạng mục phim truyện tại LHP Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi chất lượng các bộ phim tham gia ngày càng được nâng lên.

"Một điểm đáng mừng nữa là số lượng các giải thưởng năm nay cũng vượt trội so với các năm trước. Các giải như Bông sen vàng, Bông sen bạc, cùng các Bằng khen của ban giám khảo đều rất xứng đáng. Liên hoan điện ảnh không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là cơ hội để nhìn nhận tác động xã hội của điện ảnh, sự định hướng trong phát triển ngành và việc thưởng thức điện ảnh của công chúng.

Tuy nhiên, một điều tôi hơi tiếc là dù có nhiều phim mạnh, nhưng chất lượng vẫn chưa hoàn toàn đồng đều. Vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa các phim xuất sắc và những phim còn thiếu sự chuyên nghiệp, chưa có giá trị cao. Hy vọng trong các kỳ Liên hoan sau, đặc biệt là Liên hoan lần thứ 25, chất lượng các phim sẽ đồng đều hơn, giúp Ban Giám khảo phải đối mặt với những quyết định khó khăn hơn trong việc trao giải" – TS Ngô Phương Lan nói.

Ê-kíp và diễn viên phim "Địa đạo" chụp ảnh cùng các giải thưởng và Bông sen bạc. Ảnh: FBNV

Nói thêm về công tác tổ chức của Liên hoan phim năm nay, TS Ngô Phương Lan cho biết bản thân không thể đánh giá chi tiết về công tác tổ chức vì suốt từ khi Liên hoan bắt đầu đến giờ, Ban Giám khảo chỉ ngồi trong rạp để xem phim và họp nên không có thời gian để tham gia các sự kiện ngoài lề.

"Tuy nhiên, qua phản ánh từ báo chí và sự hào hứng của các nghệ sĩ, tôi thấy không khí Liên hoan năm nay rất cuốn hút, sôi động. Điều tôi mong muốn nhất là Liên hoan ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp hơn, nâng cao tầm của điện ảnh Việt Nam, và mỗi hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan đều thể hiện rõ chất điện ảnh đặc trưng" – TS Ngô Phương Lan nhận xét.

Nhìn vào bức tranh chung của điện ảnh năm 2024 – 2025, số lượng phim ra nhiều kèm với đó nội dung phong phú, đa dạng ở nhiều thể loại, nhiều chủ đề mới cũng đã được khai thác như phim trinh thám, phim về không tặc, hay phim về chiến tranh cũng đã được khai thác nhiều hơn thay vì các chủ đề quen thuộc như tâm lý, tình cảm gia đình, hài…

Kỳ vọng ở lớp diễn viên trẻ

Bên cạnh phim điện ảnh, các giải cá nhân cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Ở 16 phim tranh tài tại hạng mục điện ảnh các cái tên như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Hồng Đào, Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Phương Nam, Thanh Sơn, Bảo Định... là những gương mặt điện ảnh nổi bật trong suốt 2 năm qua.

Diễn viên Phương Nam (vai Tạ) của Mưa đỏ tại thảm đỏ đêm bế mạc. Ảnh: THUẬN VĂN

Nếu như Tuấn Trần ghi dấu ấn trước đó tại các mùa LHP với Bố già (2020) hay Phương Anh Đào đã được khán giả yêu mến ở mùa LHP lần thứ 23 với Tro tàn rực rỡ (2022) thì các cái tên Hồng Đào, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Phương Nam, Thanh Sơn, Bảo Định... là cái tên "mới toanh" tại Liên hoan phim Việt Nam.

Đáng chú ý nhất, ở hạng mục nam diễn viên phụ, Mưa đỏ đã giúp cho khán giả nhớ đến một Phương Nam (vai Tạ) gai góc, chân phương sau 10 năm làm nghề, còn với Bảo Định trong Tử chiến trên không đã nhận được sự yêu mến sau khoảng thời gian chật vật trên con đường sự nghiệp.

Diễn viên Phương Nam (thứ 2 từ phải sang) nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: THUẬN VĂN

Chia sẻ với PLO, diễn viên Phương Nam bày tỏ niềm hạnh phúc với giải thưởng cá nhân đầu tiên mà mình nhận được sau gần 10 năm làm nghề.

"Sau tất cả những cố gắng và hành trình đầy thử thách, tôi cảm thấy đây là một dấu mốc quan trọng.

Giải thưởng này không phải là điểm dừng mà là động lực để tôi tiếp tục phát triển, cố gắng hơn nữa nhận những vai diễn mới và có những hành trình nghệ thuật đẹp đẽ tiếp theo.

Trong tương lai, tôi hi vọng sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng lớn hơn, chẳng hạn như Nam chính xuất sắc, và sẽ tiếp tục mang đến những vai diễn mới, những hành trình mới để khán giả luôn yêu mến và ủng hộ.

Mưa Đỏ đối với tôi là một giấc mơ hạnh phúc. Tôi rất tự hào khi được tham gia một bộ phim chiến tranh cách mạng, gián tiếp sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc và khắc họa những hy sinh vất vả của cha ông" – nam diễn viên chia sẻ.