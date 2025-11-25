Dàn sao hội tụ trên thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam 25/11/2025 21:17

(PLO)- Đông đảo nghệ sĩ đã có mặt tại buổi bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tối 25-11 tại TP.HCM.

Tối 25-11, sự kiện thảm đỏ đêm bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại Nhà hát Quân đội phía Nam (TP.HCM) với đông đảo nghệ sĩ tham gia.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL,…

Ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài ra, thảm đỏ đêm bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như đạo diễn, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ; đạo diễn Thu Trang, Tiến Luật, diễn viên Quang Tuấn, Hồ Thu Anh phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, đạo diễn Lý Hải cùng NSX Minh Hà, Nghệ sĩ Quyền Linh...

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền cùng đơn vị Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Ảnh: THUẬN VĂN

Chia sẻ với PV trước lễ bế mạc, đạo diễn Đặng Thái Huyền, ứng viên cho nhiều giải vàng của các hạng mục sau thành công của 'Mưa đỏ' cho biết: "Tôi nghĩ thành công lớn nhất của "Mưa Đỏ" chính là việc bộ phim đã thu hút hơn 8,3 triệu khán giả đến rạp. Bên cạnh đó, "Mưa Đỏ" còn được chiếu tại các hội chợ mùa thu, vùng biên giới xa xôi, phục vụ đông đảo khán giả. Đó là phần thưởng quý giá nhất mà bộ phim có được – sự đón nhận từ trái tim và cảm xúc của khán giả. Nếu "Mưa Đỏ" giành giải thưởng, đó chắc chắn sẽ là niềm hạnh phúc vỡ òa của toàn bộ êkip. Nhưng quan trọng hơn hết, việc khán giả yêu mến bộ phim đã là một giấc mơ tuyệt vời đối với chúng tôi" - nữ đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền. Ảnh: THUẬN VĂN

Dàn diễn viên của phim Mưa đỏ. Ảnh: THUẬN VĂN

Ê-kíp và diễn viên của phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Ảnh: THUẬN VĂN

Từ trái sang: Nghệ sĩ Tiến Luật, Thu Trang, đạo diễn Mai Thu Huyền, nghệ sĩ Việt Hương, Hạnh Thúy. Ảnh: THUẬN VĂN

Đạo diễn, diễn viên Trấn Thành. Năm nay nam nghệ sĩ tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 với phim điện ảnh "Mai". Ảnh: THUẬN VĂN

Đạo diễn Lý Hải cùng NSX Minh Hà. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ trái sang: Diễn viên Quang Tuấn cùng bà xã, đạo diễn Võ Thanh Hòa, đạo diễn, diễn viên Thu Trang và diễn viên Tiến Luật. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ trái sang: Nghệ sĩ Quyền Linh; đạo diễn, NSX Mai Thu Huyền,...Ảnh: THUẬN VĂN

NSƯT Kim Phương rạng rỡ tại thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim. Ảnh: THUẬN VĂN

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Song Luân của phim "Công tử Bạc Liêu". Ảnh: THUẬN VĂN

Đạo diễn Lý Minh Thắng (bìa phải) và dàn diễn viên Công tử Bạc Liêu. Ảnh: THUẬN VĂN

Đạo diễn Hàm Trần và ê-kíp "Tử chiến trên không". Phim đạt doanh thu hơn 250 tỉ đồng sau hơn 1 tháng ra rạp. Ảnh: THUẬN VĂN

Diễn viên Phương Nam của phim "Mưa đỏ". Ảnh: THUẬN VĂN

Diễn viên Việt Hương, Lê Khánh và Tuấn Khải cùng ê-kíp phim "Chị dâu". Ảnh: THUẬN VĂN

Hoa hậu Tiểu Vy. Ảnh: THUẬN VĂN

Hoa hậu Lương Thùy Linh. Ảnh: THUẬN VĂN

Đạo diễn Tùng Lâm cùng ê-kíp của phim hoạt hình "Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu". Ảnh: THUẬN VĂN

Diễn viên Thúy Diễm (bìa trái). Ảnh: THUẬN VĂN

Diễn viên Minh Tiệp cùng bà xã. Ảnh: THUẬN VĂN

Đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập cùng Phương Mỹ Chi và NSƯT Hạnh Thúy của phim "Nhà gia tiên". Ảnh: THUẬN VĂN