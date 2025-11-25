Dàn sao hội tụ trên thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam

Tối 25-11, sự kiện thảm đỏ đêm bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại Nhà hát Quân đội phía Nam (TP.HCM) với đông đảo nghệ sĩ tham gia.
Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL,…
Ngoài ra, thảm đỏ đêm bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như đạo diễn, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ; đạo diễn Thu Trang, Tiến Luật, diễn viên Quang Tuấn, Hồ Thu Anh phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, đạo diễn Lý Hải cùng NSX Minh Hà, Nghệ sĩ Quyền Linh...
Chia sẻ với PV trước lễ bế mạc, đạo diễn Đặng Thái Huyền, ứng viên cho nhiều giải vàng của các hạng mục sau thành công của 'Mưa đỏ' cho biết: "Tôi nghĩ thành công lớn nhất của "Mưa Đỏ" chính là việc bộ phim đã thu hút hơn 8,3 triệu khán giả đến rạp. Bên cạnh đó, "Mưa Đỏ" còn được chiếu tại các hội chợ mùa thu, vùng biên giới xa xôi, phục vụ đông đảo khán giả. Đó là phần thưởng quý giá nhất mà bộ phim có được – sự đón nhận từ trái tim và cảm xúc của khán giả. Nếu "Mưa Đỏ" giành giải thưởng, đó chắc chắn sẽ là niềm hạnh phúc vỡ òa của toàn bộ êkip. Nhưng quan trọng hơn hết, việc khán giả yêu mến bộ phim đã là một giấc mơ tuyệt vời đối với chúng tôi" - nữ đạo diễn chia sẻ.
Kéo dài từ ngày 21 đến 25-11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp cùng UBND TP.HCM chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.
Trong suốt 5 ngày, nhiều hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam diễn ra sôi nổi trong đó có 3 hội thảo lớn cùng các chương trình giao lưu với ê-kíp đoàn phim Mưa đỏ hay buổi nói chuyện về chủ đề 'Kế hoạch thực hiện một dự án phim điện ảnh' với sinh viên Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM của đạo diễn Lý Hải cùng NSX Minh Hà…
Ngoài ra chương trình chương trình giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM cũng thu hút đông đảo khán giả. Tại đây khán giả được gặp gỡ giao lưu với ê-kíp diễn viên phim Nụ hôn bạc tỷ (đạo diễn Thu Trang), Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền), Kính vạn hoa (đạo diễn Võ Thanh Hoà) và Ròm (đạo diễn Trần Thanh Huy).
Tại đây, đạo diễn Thu Trang cũng đã công bố dự án điện ảnh Ai thương ai mến (dự kiến khởi chiếu ngày 1-1-2026) và đạo diễn Trần Thanh Huy giới thiệu dự án Con kể ba nghe đánh dấu sự trở lại của sau 6 năm kể từ phim Ròm của nam đạo diễn (dự kiến ra rạp vào ngày ngày 16-1-2026).
LHP Việt Nam lần thứ 24 đã lựa chọn 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi có 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình, 57 bộ phim các thể loại được đưa vào Chương trình phim toàn cảnh.
Tất cả các phim đều được chiếu tại ba điểm: Galaxy Park Mall, CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng.