Phục dựng hàng trăm chân dung lính binh nhì thời chiến

(PLO)- Lần đầu tiên một bộ sưu tập chân dung riêng về những người lính binh nhì, binh nhất trong kháng chiến được thực hiện.

Ngày 16-12, Câu lạc bộ Trái tim Người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đã giới thiệu bộ sưu tập chân dung mang tên Lính binh nhì thời chiến.

Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập và Chủ tịch Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam, binh nhì và binh nhất là những người ra trận đầu tiên khi có lệnh chiến đấu và cũng là lực lượng ngã xuống nhiều nhất.

Buổi giới thiệu bộ sưu tập chân dung mang tên Lính binh nhì thời chiến. Ảnh: VIẾT THỊNH

Phần lớn họ hi sinh ở độ tuổi 18–20, mang theo sự hồn nhiên, trong trẻo của tuổi mới vào đời, thậm chí có người chưa kịp hiểu hết vì sao mình phải đối diện với cái chết.

Xuất phát từ thực tế đó, bộ sưu tập Lính binh nhì thời chiến được triển khai bằng việc sưu tầm những bức ảnh đen trắng chụp các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu Công an Nhân dân từ thời điểm mới nhập ngũ.

Từ những khuôn hình cũ kỹ, nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính đã phục dựng màu, tái hiện gương mặt tuổi trẻ của những người lính từng đi qua chiến tranh.

Nhiều chục năm trước, họ là những chàng trai, cô gái trẻ trung, tuấn tú, xinh đẹp. Hôm nay, phần lớn đã ở tuổi ông, tuổi bà, tóc bạc, da mồi.

Nhưng trong từng ánh mắt được phục dựng ấy vẫn hiện rõ ký ức của một thời tuổi trẻ hào hùng, của những năm tháng đã hiến dâng trọn vẹn cho đất nước.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm chân dung lính binh nhì thời chiến đã được phục dựng màu và công việc này vẫn đang tiếp tục.

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn cộng đồng xã hội quan tâm nhiều hơn đến những người lính bình dị, những con người đã âm thầm cống hiến và hi sinh trong chiến tranh nhưng lại rất ít được nhắc đến trong đời sống hòa bình.

Một số chân dung trong bộ sưu tập "Lính binh nhì thời chiến". Ảnh BTC

Thực tế cho thấy, trong nhiều dịp họp mặt truyền thống hay trở lại chiến trường xưa, sự chú ý thường dành cho các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, nguyên lãnh đạo và chỉ huy, trong khi những người lính binh nhì, binh nhất, nếu may mắn trở về, vẫn lặng lẽ sống cuộc đời của mình.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao thưởng Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật Tình yêu trong chiến tranh.

Kết quả, giải Nhất được trao cho tác phẩm Cuộc đời còn mãi của liệt sĩ Trần Minh Tiến, sinh năm 1945, hi sinh năm 1968. Cuốn sách dày 508 trang, gồm hai phần nhật ký chiến trường Trở về trong giấc mơ và Những lá thư tình đi qua chiến tranh, vừa được Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ – Truyền thông cấp phép ấn hành.

Các giải đồng hạng được trao cho những tác phẩm hồi ký, tự truyện và tập ký của các tác giả từng là người lính, phản ánh chân thực chiến trường, quê hương, đời sống, tâm tư của con người trong và sau chiến tranh, tiếp nối tinh thần tri ân mà cuộc vận động hướng tới.

Từ những trang sách đến những bức chân dung được phục dựng, điểm chung xuyên suốt của sự kiện là nỗ lực khơi dậy ký ức, trả lại vị trí xứng đáng cho những con người bình dị đã làm nên lịch sử.

Những người lính binh nhì, binh nhất, dù đã ngã xuống hay trở về, đều đã dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đất nước. Việc tôn vinh họ hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là lời nhắc nhở để hôm nay và mai sau, không ai bị lãng quên, không ai bị bỏ lại phía sau.