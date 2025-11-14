Phục dựng di ảnh chân dung 8 lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 14/11/2025 15:41

(PLO)- Di ảnh chân dung của những vị lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và một số nhân sĩ, trí thức lớn đã được phục dựng lại bằng công nghệ hiện đại.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025) và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025), ngày 14-11, Tổ chức Trái tim người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, CLB Mãi mãi tuổi 20 trao tặng Bộ sưu tập di ảnh chân dung Đại đoàn kết và Vinh quang nhà giáo Việt Nam.

Nói về bộ sưu tập Đại đoàn kết, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Trưởng ban tổ chức sự kiện, cho biết đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của nhóm họa sĩ trẻ Tổ chức Trái tim người lính.

Bằng công nghệ hiện đại, nhóm đã phục dựng lại di ảnh chân dung của những vị lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và một số nhân sĩ, trí thức lớn.

Đó là những con người tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ là những người sẵn sàng rời bỏ cuộc sống giàu sang, an nhàn, chấp nhận gian khổ, hiểm nguy và hy sinh vì lý tưởng cao đẹp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trao tặng Bộ sưu tập di ảnh chân dung Đại đoàn kết.

Tám di ảnh chân dung các vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, bao gồm: Nguyễn Lương Bằng, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Lê Quang Đạo.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng trao hàng chục di ảnh trong Bộ sưu tập chân dung Vinh quang Nhà giáo Việt Nam tặng bảo tàng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết: “Trong các cuộc kháng chiến, hàng vạn nhà giáo đã không chỉ cầm bút, mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu. Với tư cách là Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tôi đặc biệt xúc động khi nói về những sự hy sinh này, bởi trong đó có rất nhiều người là phụ nữ, là những cô giáo trẻ”.

Theo Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, họ đã dâng hiến trọn vẹn trí tuệ, tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Một số nhân vật trong hai bộ sưu tập được phục dựng lại.

Bộ sưu tập di ảnh chân dung Vinh quang Nhà giáo Việt Nam mà Bảo tàng đón nhận hôm nay là một sự tri ân sâu sắc đối với những thầy, cô đã hy sinh hết thảy vì học sinh thân yêu và vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu đến đông đảo bạn đọc cuốn nhật ký chiến trường Ghi vội trên mâm pháo của tác giả Nguyễn Thùy.

Tác giả Nguyễn Thùy sinh ngày 22-8-1944 tại thôn Chu Xá, xã Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh (thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây). Năm 1963, ông xung phong nhập ngũ, trở thành bộ đội pháo cao xạ, bảo vệ vùng trời Tây Bắc và Thượng Lào.

Khi xuất ngũ, ông mang về hai cuốn sổ tay, với những trang viết sinh động, chân thực và kiêu hùng của thế hệ chiến sĩ phòng không đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ.

Đó là những trang sổ tay đã ố vàng, nhòe mờ bởi thời gian và năm tháng, nhưng vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng nồng cay của đạn pháo cao xạ, mùi khét bởi lửa cháy và bom rơi.

Nhiều trang chữ viết tay cách đây đã 60 năm, không chỉ thấm mồ hôi, mà còn có cả máu và nước mắt của bao người…