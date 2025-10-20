Triển lãm ảnh TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh 20/10/2025 18:44

(PLO)- Triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh diễn ra từ ngày 21 đến 25-11-2025 tại TP.HCM.

Ngày 20-10, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh giá trị

Theo đó, Bộ VH-TT&DL giao cho Viện Phim Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Triển lãm ảnh nêu trên trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Triển lãm được tổ chức nhằm Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025); hưởng ứng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV năm 2025, tổ chức tại TP.HCM.

Khai thác và lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa thông qua việc trưng bày và phổ biến các tư liệu, tài liệu điện ảnh được lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam, cùng các hình ảnh, hiện vật sưu tầm từ các nghệ sĩ điện ảnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình và Hội Điện ảnh TP.HCM.

Cảnh trong phim "Ván bài lật ngửa".

Qua đó, giới thiệu và quảng bá hình ảnh TP.HCM trong các giai đoạn đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, đổi mới, hội nhập và phát triển cùng đất nước.

Đồng thời, bảo tồn và phát huy giá trị của các tác phẩm điện ảnh, tư liệu quý giá, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và văn hóa của TP.HCM qua góc nhìn nghệ thuật điện ảnh. Mang đến cho công chúng, đặc biệt là người dân TP.HCM, cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh giá trị, đồng thời quảng bá hình ảnh một thành phố tươi đẹp, mến khách, năng động.

Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh, triển lãm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25-11-2025 tại TP.HCM

Triển lãm dự kiến sẽ giới thiệu khoảng 250 hình ảnh được in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam; các tư liệu, tác phẩm điện ảnh sưu tầm từ Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Hội Điện ảnh TP.HCM về bối cảnh quay phim, con người, cuộc sống, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Sài Gòn - TP.HCM thông qua những nội dung chính gồm:

Ba nội dung chính của triển lãm

Nội dung thứ nhất: Thời kỳ Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1945 - 1975), hình ảnh triển lãm dự kiến in trích từ một số phim truyện và phim tài liệu có nội dung phản ánh cuộc đấu tranh Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong các tác phẩm điện ảnh: Trận Mộc Hóa, Chiến dịch Trà Vinh, Sài Gòn vui chiến thắng, Tháng năm những gương mặt, Lễ Độc lập 2- 9-1975 tại TP.HCM.

Một số hình ảnh về giải phóng Sài Gòn trong các phim: Mối tình đầu, Nổi gió, Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang, Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn, Địa đạo.

Nội dung thứ hai: Thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước (1976 - 1985), hình ảnh triển lãm dự kiến in trích từ một số phim truyện và phim tài liệu có nội dung phản ánh quá trình xây dựng, sự thay đổi của Sài Gòn - TP.HCM sau khi đất nước thống nhất trong các tác phẩm điện ảnh như: Ngày hội non sông, Sài Gòn những ngày đầu giải phóng, Mưa Sài Gòn, Sài Gòn dưới con mắt người nước ngoài, Thành phố của mỗi chúng ta, Tội lỗi cuối cùng, Xa và gần, Vị đắng tình yêu...

Poster phim "Cô Ba Sài Gòn".

Nội dung thứ ba: Thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 - 2025), hình ảnh triển lãm dự kiến in trích từ một số phim truyện và phim tài liệu như: Chung cư, Gái nhảy, Cô Ba Sài Gòn, Giấc mơ Mỹ, Góc nhớ Sài Gòn, Hành trình tình yêu của một du khách...

Sưu tầm hình ảnh từ Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Đài Truyền hình, Hội Điện ảnh TP.HCM và một số cá nhân, cơ quan liên quan có nội dung về quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập, thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội TP.HCM đã đạt sau 50 năm giải phóng.

Bộ VH-TT&DL yêu cầu hoạt động triển lãm được tổ chức theo hình thức phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, an toàn, đúng mục đích và ý nghĩa của Đề án Tổ chức Liên hoan Việt Nam lần thứ XXIV nói riêng và các quy định hiện hành nói chung.