Ấn tượng Lễ trao giải và triển lãm ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới'

(PLO)- Lễ trao giải và triển lãm ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã khép lại với những khoảnh khắc vinh danh, trưng bày triển lãm hàng trăm tác phẩm phản ánh vẻ đẹp đổi thay của thành phố.
Sáng nay, Lễ trao giải cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới diễn ra tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM. Có 699 tác phẩm gửi về cuộc thi ảnh, trong đó 50 bức ảnh xuất sắc được chọn trưng bày, tôn vinh nét đẹp một đô thị giàu bản sắc và năng động.
Cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" đã thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên, ghi lại những câu chuyện đời thường, những góc phố bình yên, những công trình biểu tượng hay nhịp sống sôi động của thành phố.
Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; bà Hoàng Thanh Thuỳ Nhiên - Phó Chánh văn phòng Sở Du lịch TP.HCM; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Uỷ viên BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.
Cạnh đó, buổi lễ trao giải còn có sự tham sự của các thành viên trong Ban Giám khảo, gồm: Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á; Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử); Nhà báo Huỳnh Trường Giang - Tổ trưởng Tổ ảnh Báo Pháp Luật TP.HCM.
Phát động từ ngày 6-6 đến 15-8, cuộc thi TP.HCM - sắc màu mới nhận được 699 tác phẩm của 224 tác giả. Qua hai vòng chấm online, Ban Giám khảo chọn 75 tác phẩm vào vòng bình chọn cộng đồng, làm cơ sở xét tuyển trực tiếp ở vòng chung khảo để tìm ra 50 bức ảnh xuất sắc. Kết quả, Ban giám khảo đã trao 13 giải gồm Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Giải yêu thích.