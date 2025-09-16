Ấn tượng Lễ trao giải và triển lãm ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' 16/09/2025 16:33

(PLO)- Lễ trao giải và triển lãm ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã khép lại với những khoảnh khắc vinh danh, trưng bày triển lãm hàng trăm tác phẩm phản ánh vẻ đẹp đổi thay của thành phố.

Sáng nay, Lễ trao giải cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới diễn ra tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM. Có 699 tác phẩm gửi về cuộc thi ảnh, trong đó 50 bức ảnh xuất sắc được chọn trưng bày, tôn vinh nét đẹp một đô thị giàu bản sắc và năng động.

Cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" đã thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên, ghi lại những câu chuyện đời thường, những góc phố bình yên, những công trình biểu tượng hay nhịp sống sôi động của thành phố.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; bà Hoàng Thanh Thuỳ Nhiên - Phó Chánh văn phòng Sở Du lịch TP.HCM; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Uỷ viên BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

Cạnh đó, buổi lễ trao giải còn có sự tham sự của các thành viên trong Ban Giám khảo, gồm: Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á; Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử); Nhà báo Huỳnh Trường Giang - Tổ trưởng Tổ ảnh Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cùng các đại biểu đang trao đổi về các tác phẩm triển lãm.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi (thứ 3 từ phải qua) và Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An là những thành viên Ban Giám khảo cuộc thi đang xem triển lãm.

Sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình hào hứng tham quan tại triển lãm.

Tác giả Vũ Duy Thương giao lưu hỏi - đáp với sinh viên tại Lễ trao giải và triển lãm ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới".

Thành viên ban giám khảo, Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An trao quà cho các bạn sinh viên lưu cùng chương trình.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi tặng hoa cho các đơn vị tài trợ.

Phát động từ ngày 6-6 đến 15-8, cuộc thi TP.HCM - sắc màu mới nhận được 699 tác phẩm của 224 tác giả. Qua hai vòng chấm online, Ban Giám khảo chọn 75 tác phẩm vào vòng bình chọn cộng đồng, làm cơ sở xét tuyển trực tiếp ở vòng chung khảo để tìm ra 50 bức ảnh xuất sắc. Kết quả, Ban giám khảo đã trao 13 giải gồm Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Giải yêu thích.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, nhiều tác phẩm về dịp A50 để lại ấn tượng mạnh, nếu tiếp tục được lan tỏa trên các nền tảng truyền thông, chắc chắn sẽ góp phần bồi đắp tinh thần dân tộc, củng cố niềm tự hào và tinh thần dân chủ.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM và ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trao giải Nhất cho đại diện tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn.



Tác phẩm "Vươn mình" của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn đạt giải Nhất cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới.

Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM trao giải cho hai tác giả đạt giải Nhì.

Bà Hoàng Thanh Thuỳ Nhiên - Phó Chánh văn phòng Sở Du lịch TP.HCM và Nhà báo Lê Minh Cường, Tổng Thư ký toà soạn Báo Pháp Luật trao giải cho các tác giả đạt giải Ba.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, Thành viên Ban giám khảo và ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế Đô Thị kiêm Phó Phòng Kinh doanh phát hành Báo Pháp Luật TP.HCM trao giấy chứng nhận cho các tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Các tác giả lọt vào top 50 chung khảo cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới nhận giấy chứng nhận và giải thưởng.

Tác giả đạt giải chụp ảnh lưu niệm.

Khách mời tham dự Lễ trao giải và triển lãm ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.

Mời bạn đọc ngắm các tác phẩm xuất sắc lọt vào top 50 chung khảo tại đây.