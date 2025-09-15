Ngày mai, diễn ra Lễ trao giải và triển lãm ảnh 'TP.HCM – Sắc màu mới' 15/09/2025 08:57

(PLO)- Ngày mai, 16-9, tại Hội trường lầu 4, trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM (8 giờ 30), Lễ trao giải cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” sẽ chính thức diễn ra.

Cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh những khoảnh khắc sống động, chân thực về TP.HCM – nơi hội tụ sự trẻ trung, hiện đại, mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Sau nhiều tháng phát động, sân chơi cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" đã thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên, ghi lại những câu chuyện đời thường, những góc phố bình yên, những công trình biểu tượng hay nhịp sống sôi động của thành phố.

Tại buổi lễ trao giải, 50 bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo sẽ được trưng bày trong không gian triển lãm trang trọng nhưng gần gũi, mang đến cho khách tham dự trải nghiệm vừa thưởng lãm nghệ thuật, vừa nhìn lại thành phố qua lăng kính đa chiều của các tác giả.

Nhiều bức ảnh lột tả những lát cắt rất riêng, khi rực rỡ sắc màu, khi bình dị, tinh tế. Tất cả nhằm thể hiện tình yêu và sự gắn bó của người dân với thành phố nơi mình đang sống.

Thông tin về các tác giả và tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" vào ngày 16-9 tại Báo Pháp Luật TР.HСМ.

Ngoài phần trao giải cho các tác phẩm đạt thứ hạng cao, sự kiện còn có phần giao lưu giữa các tác giả, ban giám khảo và bạn đọc. Đây là dịp để lắng nghe những chia sẻ về quá trình sáng tác, cảm hứng đằng sau từng khung hình, đồng thời khơi gợi niềm đam mê nhiếp ảnh, khuyến khích cộng đồng cùng lưu giữ và lan tỏa hình ảnh đẹp của TP.HCM.

Với sự đầu tư bài bản, cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” đã khẳng định uy tín, chất lượng và tính chuyên nghiệp của Báo Pháp Luật TP.HCM trong vai trò tổ chức, đồng hành cùng sự phát triển và quảng bá hình ảnh thành phố.

Lễ trao giải cuộc thi ảnh ngày mai không chỉ là sự kiện tổng kết mà còn là lời tri ân gửi đến các nghệ sĩ nhiếp ảnh, bạn trẻ và cộng đồng sáng tạo – những người đã góp phần “kể câu chuyện TP.HCM” bằng sắc màu và ánh sáng.