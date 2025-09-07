Gay cấn vòng chung khảo cuộc thi ảnh ‘TP.HCM - Sắc màu mới’ 07/09/2025 06:00

(PLO)- Từ 699 tác phẩm dự thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 50 tác phẩm chính thức vào chung khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới”.

Chiều 6-9, tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM, Ban Giám khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” đã tiến hành buổi chấm trực tiếp các tác phẩm dự thi.

Tham dự buổi chấm có các thành viên Ban Giám khảo (BGK) gồm: Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á; nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử); nhiếp ảnh gia, đạo diễn Nguyễn Tuấn Khôi và nhà báo Huỳnh Trường Giang, Tổ trưởng Tổ Ảnh báo Pháp Luật TP.HCM.

50 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo

Chia sẻ tại buổi chấm giải, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi được phát động từ tháng 6-2025, đến nay đã bước vào giai đoạn quan trọng nhằm tìm ra các tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo và xét giải với các giải thưởng giá trị.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ tại buổi chấm chung khảo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhà báo Nguyễn Thái Bình thông tin, tính từ ngày phát động cuộc thi 6-6 đến 24 giờ ngày 15-8-2025, Ban tổ chức (BTC) đã nhận tổng cộng 699 tác phẩm dự thi.

Từ 699 tác phẩm này, trải qua 2 vòng chấm online, BGK đã chọn ra 82 tác phẩm tiêu biểu nhất vào các vòng chấm tiếp theo.

Theo thể lệ ban đầu, ở vòng 2, BGK sẽ lựa chọn ra 50 tác phẩm vào vòng chung khảo và triển lãm, nhưng do nhiều tác phẩm có chất lượng tương đồng, góc nhìn trùng lặp mà vẫn mang giá trị riêng, BGK quyết định đưa cả 82 ảnh vào vòng bình chọn cộng đồng thông qua mạng xã hội. Những lượt chia sẻ, tương tác và phản hồi từ công chúng không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mà còn được BTC tổng hợp làm cơ sở cho BGK khi bước vào vòng chấm trực tiếp.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát và sự chủ động thông tin của thí sinh, BTC xét thấy có 7/82 tác phẩm vi phạm thể lệ cuộc thi. Mặc dù các tác phẩm theo BGK nhận định là chất lượng và sáng tạo, nhưng để đảm bảo đúng thể lệ và tiêu chí đặt ra, BTC đã quyết định loại 7 tác phẩm này ra khỏi vòng chấm trực tiếp.

Như vậy, số lượng tác phẩm được chấm trực tiếp trong ngày 6-9 là 75 tác phẩm.

Từ 75 tác phẩm này, BGK tiếp tục lựa chọn 50 tác phẩm vào vòng chung khảo, xét giải và trưng bày tại triển lãm sắp tới.

Chất lượng ảnh vượt ngoài mong đợi

Cũng tại buổi chấm giải, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á cho biết việc chấm trực tiếp các tác phẩm sau các vòng chấm online trước đó cần được tiến hành trên tinh thần công bằng, minh bạch và tôn trọng ý kiến tập thể.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta phải bám sát ba chủ đề của cuộc thi, không được lệch khỏi đề tài. Tuy nhiên, yếu tố cần ưu tiên là sự mới mẻ, không lặp lại những gì đã cũ. Nếu tác phẩm cũ nhưng xuất sắc, chúng ta vẫn có thể xem xét đưa vào vòng 50” - nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á nói.

Ban Giám khảo cùng thảo luận tại vòng chấm chung khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới”. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, trong quá trình chấm sẽ có những tác phẩm mang tính tương đồng nhất định. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ, BGK cần xem xét kỹ để đảm bảo chọn lựa công bằng và chính xác.

“Chúng ta may mắn có một bộ ảnh rất xuất sắc. Điều khó là làm sao chọn được tác phẩm tốt nhất. Chúng ta cần tranh luận, trao đổi thẳng thắn để đi đến sự thống nhất cuối cùng” - nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) cho biết trong quá trình chấm, các giám khảo đã có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, thậm chí trái ngược quan điểm.

“Có lúc tranh cãi kịch liệt vì hai tư duy, hai góc nhìn khác nhau. Nhưng tất cả đều phải cố gắng công tâm, công bằng để đảm bảo tác phẩm đoạt giải là xứng đáng nhất. Nhiều bức ảnh vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa trọn vẹn về cảm xúc.

Tôi đã chấm gần 700 ảnh để chọn lọc vào các vòng sau. Con số này chứng tỏ cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo những người yêu thích nhiếp ảnh cũng như các tác giả giàu kinh nghiệm. Qua đó, cuộc thi đã cho thấy tính hiệu quả và chất lượng cao ngay từ mùa đầu tiên” - nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An nói.

Cạnh đó, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An kỳ vọng cuộc thi sẽ được tổ chức liên tục qua từng năm và có thể trở thành sự kiện bền vững, không thể thiếu khi nhắc đến TP.HCM.

“Một cuộc thi hiệu quả như vậy, lại mới chỉ là lần đầu tiên thì không có lý do gì để không tiếp nối. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy cuộc thi này được duy trì đến vài chục năm” - nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An bày tỏ.

Chia sẻ tại buổi chấm thi, nhiếp ảnh gia, đạo diễn Nguyễn Tuấn Khôi cho biết đây là lần đầu tiên anh đảm nhận vai trò giám khảo một cuộc thi ảnh nên khá bất ngờ trước chất lượng các tác phẩm gửi về.

“Chất lượng hình ảnh năm nay rất tốt, nhiều tác phẩm khiến tôi thật sự ấn tượng. Tôi đặc biệt ấn tượng với các tác phẩm về đời thường, về nhân vật cũng như những bức ảnh ghi lại các sự kiện.

Nhất là trong năm nay, khi đất nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2-9, tôi kỳ vọng có nhiều bức ảnh đặc sắc về những sự kiện lớn này. Dù là mùa đầu tiên, nhưng chất lượng tác phẩm đã vượt ngoài mong đợi” - nhiếp ảnh gia, đạo diễn Nguyễn Tuấn Khôi cho hay.

Đặc biệt đến vòng chấm chung khảo vào cuối giờ chiều cùng ngày, BGK cũng đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng.

Thông tin về các tác giả và tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" vào ngày 16-9 tại Hội trường lầu 4, báo Pháp Luật TР.HСМ.

