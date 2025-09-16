‘TP.HCM – Sắc màu mới’ xướng tên 13 tác phẩm đoạt giải 16/09/2025 14:08

(PLO)- 13 tác giả và tác phẩm đoạt các giải thưởng được công bố tại Lễ trao giải và triển lãm ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức

Sáng 16-9 tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM, lễ trao giải và triển lãm ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” đã công bố 13 tác phẩm đoạt giải và trưng bày 50 bức ảnh vào chung khảo.

Cuộc thi thu hút 699 tác phẩm của 224 tác giả; qua hai vòng chấm online chọn 75 tác phẩm vào bình chọn cộng đồng, làm căn cứ để Ban giám khảo chấm chung khảo, xác lập top 50 và trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Giải Yêu thích.

Không gian triển lãm được bố trí trang trọng nhưng gần gũi, tạo trải nghiệm vừa thưởng lãm nghệ thuật, vừa “đi dạo” qua TP.HCM bằng lăng kính đa chiều của các tay máy. Từ nhịp sống đô thị, kiến trúc, đến những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc, “Sắc màu mới” khắc họa một thành phố năng động, nhân ái, liên tục đổi thay.

Ban tổ chức cho biết kết quả năm nay cho thấy chất lượng tác phẩm đồng đều, ý tưởng phong phú và cách kể chuyện bằng hình ảnh hiện đại, góp phần lan tỏa tình yêu với thành phố và khuyến khích cộng đồng sáng tác nhiếp ảnh.