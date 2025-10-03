Khai mạc triển lãm ảnh 'Đảng bộ TP.HCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới'

Sáng 3-10, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP tổ chức Lễ khai mạc triển lãm với chủ đề “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).
Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, nhân dân.
Triển lãm ảnh "Đảng bộ TP.HCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đường đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa).
Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức giới thiệu, triển lãm tại đường Đồng Khởi (phía trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao và đối diện Công viên Chi Lăng); khu vực trước Bảo tàng Thành phố...
Hoạt động triển lãm tại các địa điểm kéo dài từ ngày 3-10 đến 18-10.
Triển lãm trưng bày 120 ảnh giới thiệu các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM (bao gồm Đảng bộ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) khái quát các giai đoạn phát triển của Thành phố; giới thiệu những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân giai đoạn 2020 - 2025... làm nền tảng, điều kiện và động lực để Thành phố Hồ Chí Minh tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.