Khai mạc triển lãm ảnh 'Đảng bộ TP.HCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới' 03/10/2025 13:51

(PLO) - Hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, TP.HCM tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Đảng bộ TP.HCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Sáng 3-10, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP tổ chức Lễ khai mạc triển lãm với chủ đề “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, nhân dân.

Triển lãm ảnh "Đảng bộ TP.HCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đường đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức giới thiệu, triển lãm tại đường Đồng Khởi (phía trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao và đối diện Công viên Chi Lăng); khu vực trước Bảo tàng Thành phố...

Hoạt động triển lãm tại các địa điểm kéo dài từ ngày 3-10 đến 18-10.

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai mạc triển lãm.

Ông Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu khai mạc.

Triển lãm trưng bày 120 ảnh giới thiệu các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM (bao gồm Đảng bộ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) khái quát các giai đoạn phát triển của Thành phố; giới thiệu những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân giai đoạn 2020 - 2025... làm nền tảng, điều kiện và động lực để Thành phố Hồ Chí Minh tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh đạo, quý khách mời và người dân tham quan triển lãm sáng 3-10.

Bộ ảnh giới thiệu các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển.

Các thành tựu triển khai sâu rộng, hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực; giữ vững an ninh - quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới của TP.HCM được giới thiệu.

Hoạt động sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính...

Những thành tựu, phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật... hướng đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM.