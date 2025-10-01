Đảng bộ các cơ quan đảng TP.HCM: Công tác nhân sự theo phương châm 'vì việc mà chọn người' 01/10/2025 14:50

Sáng 1-10, Đảng bộ các cơ quan đảng TP.HCM tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất (mở rộng); tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ các cơ quan đảng TP.HCM tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất (mở rộng). Ảnh: THANH THÙY

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Dương Anh Đức.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, phát huy được sự chủ động, sáng tạo

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao Ban Thường vụ, tập thể Đảng bộ các cơ quan Đảng với phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo theo yêu cầu của Thành ủy. Khi triển khai nhiệm vụ chính trị nào cũng tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết, quán triệt, thúc đẩy, đôn đốc để triển khai công việc trong giai đoạn sắp tới.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM có vai trò quan trọng trong sự phát triển của TP ở nhiều lĩnh vực. Ảnh: THANH THÙY

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Phước Lộc, cho rằng Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM là Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, có lợi thế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống chính trị TP và phần lớn cán bộ, đảng viên giữ nhiệm vụ chủ trì, nghiên cứu, tham mưu rất chiến lược của TP.HCM và giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng ở nhiều lĩnh vực trong toàn hệ thống chính trị.

“Vì vậy, mọi quyết định và tham mưu nghiên cứu để cấp thẩm quyền ra chính sách, ra cơ chế, chủ trương thì vai trò của cán bộ, đảng viên, của đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu của Đảng bộ các cơ quan đảng TP vô cùng quan trọng”- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Từ đó, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo chất lượng công việc ngày càng nâng cao và theo tiến độ.

Toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, triển khai đồng bộ các phương thức lãnh đạo của Đảng. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM; bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM trong giai đoạn mới là giữ vững nguyên tắc của Đảng.

Quan trọng nhất, ông lưu ý phải phát huy được sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, từng tổ chức.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM phải có quy chế phối hợp với những Đảng bộ khác. Qua đó, tạo thành một sức mạnh tổng hợp từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để thực hiện chủ trương của Thành ủy TP.HCM. Đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; cấp ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng và cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, nhắc nhở, đôn đốc, thúc đẩy để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng.

Thực hiện tốt công tác cán bộ, "vì việc mà chọn người"

Tiếp thu ý kiến, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư chuyên trách Đảng bộ các cơ quan Đảng TP đề nghị trong thời gian tới, đảng ủy các cơ quan cần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư chuyên trách Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM tiếp thu ý kiến. Ảnh: THANH THÙY

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, với phương châm “vì việc mà chọn người”, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ trong chuyên môn nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có “tâm” và “tầm”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Đảng ủy và các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy sao cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị sau hợp nhất, sao cho đảm bảo sự thông suốt, tránh bỏ sót lĩnh vực phụ trách gây ùn ứ công việc.