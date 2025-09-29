Bà Lê Thị Hồng Nga được phân công điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM 29/09/2025 14:32

(PLO)- Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM cho đến khi có nhân sự Bí thư Đảng ủy.

Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo về phân công cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân công bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM cho đến khi có nhân sự Bí thư Đảng ủy.

Bà Lê Thị Hồng Nga (thứ 5 từ phải sang)- Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP cho đến khi có nhân sự Bí thư Đảng ủy. Ảnh: T.THÙY

Bà Lê Thị Hồng Nga đảm nhận vị trí này thay cho ông Nguyễn Thanh Nghị-Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM hiện đã được Trung ương phân công giữ chức Trưởng ban chính sách, chiến lược Trung ương.

Hiện nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM có năm Phó Bí thư, gồm: ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy, phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM.

Bà Lê Thị Hồng Nga hiện cũng đang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.