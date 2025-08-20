Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lần thứ I: Đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy 20/08/2025 09:28

(PLO)- Ông Võ Văn Minh cho biết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lần thứ I là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ, đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy với tư duy mới, tầm nhìn mới.

Sáng 20-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM long trọng tổ chức và khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu một chặng đường mới sau quá trình hợp nhất ba Đảng bộ các cơ quan Đảng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Đại hội chào mừng 281 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.454 đảng viên từ 22 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM long trọng tổ chức và khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: THANH TUYỀN

Đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, cho biết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP được tiến hành trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Việt Nam đang vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

"Đại hội lần này cũng là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ, đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Bộ Chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Từ đó, đưa TP.HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"- ông Võ Văn Minh cho hay.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng TP nhấn mạnh đại hội có hai nhiệm vụ quan trọng.

Đó là đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đã đạt được từ khi thành lập đến nay, trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ.

"Thông qua trí tuệ tập thể, thảo luận dân chủ, công khai và trách nhiệm, Đại hội phải xác định đúng và trúng những vấn đề cốt lõi nhằm xây dựng Đảng bộ phát triển bền vững" - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trước khi diễn ra đại hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, cần tập trung vào việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, bản lĩnh, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Với văn kiện quan trọng của Đảng và TP, ông Võ Văn Minh nói cần nghiên cứu, thảo luận, bổ sung nội dung góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tập trung cho ý kiến về những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp ý đối với các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, chỉ tiêu quan trọng trong năm năm tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Đồng thời, Đại hội cũng tập trung trí tuệ tập thể đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tính khách quan, dân chủ, sát với thực tế, để Nghị quyết sau Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi cao.

"Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, là tâm huyết của Đảng bộ đối với những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước" - ông nhấn mạnh.

Từ đó, ông Võ Văn Minh đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, vì mục đích cao nhất là sự thành công của Đại hội và sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.