Chủ tịch UBND TP.HCM dự đại hội Đảng bộ phường đông dân nhất thành phố 18/08/2025 09:36

(PLO)- Phường Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM sau khi sáp nhập và vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp.

Sáng 18-8, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, tham dự Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, của Đảng bộ phường Dĩ An.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, tham dự đại hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại hội Đảng bộ phường Dĩ An có sự tham dự của 249 đại biểu, đại diện cho 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ phường Dĩ An có chủ đề “Phát huy đoàn kết, giữ vững kỷ cương, tăng cường đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng phường Dĩ An thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống”.

Phường Dĩ An có dân số gần 230.000 người, là phường đông dân nhất TP.HCM sau khi sáp nhập và vận hành chính quyền 2 cấp vào ngày 1-7.

Một số hình ảnh của đại hội vào sáng nay:

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Võ Văn Hồng, Bí thư phường Dĩ An, phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: LÊ ÁNH