Dấu ấn 'Đại hội không giấy' tại Đảng bộ Quân khu 7 14/08/2025 14:20

(PLO)- Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI tạo dấu ấn đặc biệt với mô hình “Đại hội không giấy”. Các đại biểu sẽ xem toàn bộ tài liệu, văn bản điều hành, chương trình làm việc trên thiết bị, ứng dụng số hóa.

Sáng 14-8, Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức khai mạc trọng thể phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đặc biệt là “Đại hội không giấy” vì toàn bộ tài liệu, văn bản điều hành, chương trình làm việc được số hóa, trình chiếu trên màn hình LED, thay thế tài liệu giấy truyền thống.

Đây là bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt chính trị của Đảng bộ, tiết kiệm thời gian, chi phí, tài nguyên, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin.

Việc tổ chức “Đại hội không giấy” thể hiện quyết tâm tiên phong của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức khai mạc trọng thể phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Quân khu 7

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh nhuệ, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Quân khu trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đảng bộ Quân khu 7 đã giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đại biểu xem toàn bộ tài liệu, văn bản điều hành, chương trình làm việc trên thiết bị, ứng dụng số hóa. Mô hình "Đại hội không giấy" giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giảm thiểu sai sót, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu tra cứu, tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác. Ảnh: LÊ BIN

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Đảng bộ và Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Đại tướng Trịnh Văn Quyết, cần quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, các Nghị quyết, Chiến lược, Đề án về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Quân khu. Ảnh: QUÂN KHU 7

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh Quân khu 7 phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; quan tâm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện

Đại hội đã đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Quân khu đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Trong số đó, nổi bật là đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp chặt chẽ các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Đảng bộ chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực đột phá triển khai nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới, góp phần xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận Quốc phòng, khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: QUÂN KHU 7

Đảng bộ Quân khu cũng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tích cực, chủ động giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt đã huy động trên 100 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, 47.000 lượt phương tiện và trên 812 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân phòng, chống đại dịch COVID-19….

Cùng đó là thực hiện hiệu quả đột phá “Nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh ngay từ cơ sở”, chủ động cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đề ra nhiều chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo….

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, bày tỏ niềm tin, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Năng động – Sáng tạo – Phát triển”, mỗi đại biểu sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực, góp phần vào thành công của Đại hội. Ảnh: QUÂN KHU 7

Đảng bộ Quân khu cũng đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”.

Cùng đó, đã đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.