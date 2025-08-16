Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh dự và có chỉ đạo quan trọng tại Đại hội đại biểu phường Tân Hải 16/08/2025 12:44

Sáng 16-8, Đảng bộ phường Tân Hải, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Báo cáo tại hội nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, phường Tân Hải và Tân Hòa thực hiện tốt các khâu đột phá về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giữ gìn mỹ quan đô thị và khâu đột phá về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ, đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ phường Tân Hải, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ML

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Hải xác định có những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phường là một phường thuộc TP.HCM, có vị trí tiếp giáp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, trung tâm logistics Cái Mép Hạ và các khu công nghiệp hiện đại, cùng với các tuyến giao thông kết nối liên vùng.

Từ đây, Đảng bộ phường Tân Hải xác định thực hiện ba khâu đột phá. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy triển khai các dự án trên địa bàn phường để đưa vào hoạt động, đặc biệt là KCN Vạn Thương và KCN Phú Mỹ...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã trao đổi, gợi ý thêm một số nội dung để đại hội thảo luận, quyết định.

Trong đó, ông đề nghị phường Tân Hải xác định rõ tiềm năng, lợi thế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để “đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá” mới, giúp địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo đại hội phường Tân Hải. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Phường cần phối hợp chặt chẽ với TP để triển khai các dự án trên địa bàn để đưa vào hoạt động. Đặc biệt là KCN Vạn Thương và KCN Phú Mỹ, các dự án được đầu tư về hạ tầng giao thông, các dự án cảng thủy nội địa phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa đường thủy...

Cũng theo ông Minh, Tân Hải phải tập trung nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư để đầu tư, phát triển những dự án lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, các dự án trung tâm logistics, kho bãi, thương mại, dịch vụ hai bên tuyến đường ĐT.992 và đường Hoàng Sa.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh về cảng biển, nông, ngư nghiệp, núi, rừng, khu di tích (Núi Dinh, Suối Tiên, Suối Đá) để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh gắn du lịch nông nghiệp đô thị, các mô hình trồng rau, trồng hoa...

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị Đảng ủy, UBND phường rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo đảm đồng bộ, hiện đại và phù hợp định hướng chung. Từ đó, bổ sung kế hoạch thực hiện và triển khai các Quy hoạch trên địa bàn nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, sử dụng quỹ đất hiệu quả.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng các đại biểu tặng hoa, chụp hình lưu niệm chung cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hải nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TH

Ông Võ Văn Minh lưu ý phường Tân Hải nghiên cứu, đề xuất với TP về việc quy hoạch tuyến metro nối dài đi qua địa bàn phường, tận dụng lợi thế vị trí để phát triển mạnh mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), giảm sự phụ thuộc vào Quốc lộ 51...