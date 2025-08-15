Phường Phú Mỹ phát huy vị trí 'cửa ngõ', khu công nghiệp, đô thị cảng biển, logistics 15/08/2025 16:44

(PLO)- Phường Phú Mỹ, TP.HCM, có 265 dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo ra hàng nghìn việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Phú Mỹ, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Phó trưởng ban chỉ đạo đại hội, tổ trưởng tổ công tác số 3.

Phường đô thị "cửa ngõ" với lợi thế về cảng biển, logistics

Phường Phú Mỹ được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ phường Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân (TP Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), có diện tích hơn 70,9 km2, dân số 78.641 người.

Đây là phường "cửa ngõ" có nhiều khu công nghiệp, tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai qua Quốc lộ 51, có những tuyến đường giao thông kết nối trọng điểm được triển khai như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An nối đường liên cảng với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nhiệm kỳ 2020-2025, phường Phú Mỹ đạt được nhiều kết quả quan trọng như kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển với 265 dự án ở các lĩnh vực điện, sắt thép, phân bón, vật liệu xây dựng, ngành công nghiệp hóa chất, kho tàng, bến bãi… tạo ra hàng nghìn việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương...

Một góc phường Phú Mỹ, TP.HCM. Ảnh:PM

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Phú Mỹ tiếp tục phát triển kinh tế địa phương theo cơ cấu công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Phường cũng sẽ khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương, phấn đấu xây dựng phường văn minh, có chất lượng sống tốt.

Phường Phú Mỹ đề ra bốn khâu đột phá. Đầu tiên là đột phá về hạ tầng giao thông – kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, phát triển hạ tầng kỹ thuật - giao thông kết nối khu công nghiệp và cảng biển; mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trục chính, đường vào khu công nghiệp, đường liên khu phố; phối hợp triển khai hạ tầng logistics đô thị (bãi xe trung chuyển, kho hàng vệ tinh; ưu tiên đầu tư hạ tầng khu dân cư mới, tái định cư).

Phường Phú Mỹ xác định đột phá về hạ tầng giao thông – kỹ thuật đồng bộ. Trong đó phát triển hạ tầng kỹ thuật - giao thông kết nối khu công nghiệp và cảng biển. Ảnh minh họa: TK

Đột phá về dịch vụ logistics, phát huy lợi thế, những yếu tố thuận lợi khu vực vệ tinh hệ thống cảng biển quốc tế, quy hoạch khu dịch vụ logistics tập trung (hậu cần cảng, kho lạnh...). Cạnh đó là hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các ngành dịch vụ chất lượng cao, tạo điều kiện hình thành sàn giao dịch vận tải, nâng cao năng lực vận tải – logistics.

Một khâu khác là đột phá về đô thị thông minh - quản lý hiệu quả và đột phá về nhân lực chất lượng - lao động kỹ thuật, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động trẻ, liên kết doanh nghiệp - trường nghề để đào tạo theo đơn đặt hàng.

Logistics chất lượng cao gắn với phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ hai phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân đã đạt được nhiệm kỳ qua.

Theo Chủ tịch HĐND TP, phường Phú Mỹ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược về công nghiệp, thương mại dịch vụ, cảng biển logistics.

Cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà đặc biệt là các khâu đột phá mà Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Mỹ đặt ra, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh thêm một số nội dung, vấn đề phường cần triển khai trong nhiệm kỳ mới.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Trong đó, Đảng bộ phường Phú Mỹ cần khẩn trương ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tăng cường bồi dưỡng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Cùng đó là phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong trong toàn hệ thống.

Phường cũng lưu ý phát huy tối đa tiềm năng địa kinh tế và lợi thế vị trí “cửa ngõ” của phường, đặc biệt là hệ thống khu công nghiệp, khu đô thị cảng biển, dịch vụ logistics. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ hiện đại, logistics chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ML

Theo ông Thông, phường Phú Mỹ cần huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên giao thông kết nối vùng, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống xử lý rác thải, nước thải...

Ngoài ra, phường Phú Mỹ giữ vững quốc phòng an ninh và chủ động trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý kịp các vấn đề tiềm ẩn, không để phát sinh điểm nóng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mở rộng các mô hình tự quản tại khu dân cư, các mô hình tập hợp thanh niên công nhân triển khai hiệu quả mô hình công an phường kiểu mẫu gắn với tiêu chí đô thị văn minh – an toàn – đáng sống...