Thị xã Phú Mỹ hướng tới trở thành thành phố cảng biển tầm cỡ khu vực và thế giới 15/08/2024 17:51

Ngày 15-8, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ (15/8/1994 - 15/8/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ) đã có những bước chuyển mình rất đáng tự hào, đạt được nhiều kết quả toàn diện, ấn tượng trên các lĩnh vực; từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng không chỉ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà là của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Từ một huyện (nay là thị xã) với kinh tế thuần nông là chủ yếu, trong 30 năm qua cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng. Đến nay công nghiệp chiếm tỉ trọng hơn 80%, thương mại dịch vụ hơn 18% và nông lâm thuỷ sản chỉ còn chiếm 1%.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy thị xã Phú Mỹ phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Thị xã Phú Mỹ có vị thế quan trọng, động lực kinh tế chính là kinh tế biển, trong đó có 2 ngành kinh tế quan trọng chiếm tỷ trọng lớn nhất tỉnh, đó là: Cảng biển, công nghiệp. Trong 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống cảng biển, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã có sự phát triển vượt bậc, nhiều công trình lớn, trọng điểm của quốc gia, của tỉnh đã được triển khai đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh và của thị xã.

Bộ mặt đô thị thị xã Phú Mỹ ngày càng khang trang, hiện đại, hạ tầng giao thông kết nối được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, các Chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội đạt kết quả tích cực; đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Thị xã Phú Mỹ hướng tới thành phố cảng biển tầm cỡ khu vực và thế giới. Ảnh: PM

Với những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân thị xã Phú Mỹ vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; “Bằng khen Chính phủ”; nhiều năm là “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh”,…Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, thị xã Phú Mỹ được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, dân và quân thị xã Phú Mỹ đạt được trong 30 năm qua.

Bộ mặt đô thị thị xã Phú Mỹ ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: PM

Theo ông Phạm Viết Thanh, Nghị quyết 24 năm 2022 của Bộ Chính trị xác định hình thành Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, và phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp - dịch vụ - đô thị tại thành phố mới Phú Mỹ.

Định hướng quan trọng trên đã được cụ thể hóa trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt, theo đó, “Phát triển Phú Mỹ thành đô thị công nghiệp - cảng biển hiện đại. Khai thác và phát huy thế mạnh của hệ thống cảng biển đặc biệt của quốc gia, phát triển cảng biển Cái Mép - Thị Vải tương xứng với vai trò cảng cửa ngõ có chức năng trung chuyển container quốc tế, xây dựng trung tâm dịch vụ cảng biển - logistics quy mô lớn, hiện đại tầm quốc gia và quốc tế”.

“Như vậy, trong tương lai không xa, thị xã Phú Mỹ sẽ trở thành thành phố cảng biển hướng đến tầm cỡ khu vực và thế giới, với các khu công nghiệp quy mô lớn, khu thương mại tự do, đô thị dịch vụ hiện đại, văn minh, từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất giá trị toàn cầu”- ông Phạm Viết Thanh, nhấn mạnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho thị xã Phú Mỹ. Ảnh: MK

Với hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức đã và đang được đầu tư, Phú Mỹ trở thành một trong những điểm hội tụ chiến lược trên các trục hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại quan trọng của quốc gia và khu vực, trong đó có trục hành lang kinh tế từ Mộc Bài của Tây Ninh qua TP.HCM đến cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh với các thành phố cảng trên thế giới…

Sắp tới, thị xã Phú Mỹ cần tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông theo Quy hoạch tỉnh. Tập trung thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược, hình thành và phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp - dịch vụ - đô thị; sắp xếp, tái cấu trúc lại các khu công nghiệp và thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp mới theo hướng công nghệ cao, xanh, tuần hoàn, tiên phong về trung hòa carbon, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Phát triển đô thị bền vững, cân bằng, bảo tồn sinh thái; Phát triển nhà ở đô thị cho người dân, ưu tiên hỗ trợ phân khúc nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, có khả năng tích hợp các loại hình thương mại, dịch vụ, đa tiện ích, đồng bộ với phát triển công nghiệp và cảng biển; tạo nhiều việc làm có chất lượng, chăm lo toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân…