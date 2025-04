Cục C10 Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Kiên Giang 03/04/2025 13:10

Ngày 3-4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh Khu IX và Trại giam Kênh 7 (tỉnh Kiên Giang), Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) Bộ Công an đã tổ chức sinh hoạt chính trị và hoạt động xã hội tình nghĩa năm 2025. Đây là hoạt động của đơn vị nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an, nhấn mạnh hoạt động là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị và hoạt động xã hội tình nghĩa năm 2025 tại tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VĂN VŨ

“Chúng ta cần phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, tiếp nối truyền thống vinh quang của lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhân dân" - Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an đề nghị.

Kết thúc buổi sinh hoạt chính trị, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: thăm và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng hiện Trại giam Kênh 7 đang phụng dưỡng, tặng 40 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Ngoài ra, đoàn còn tặng 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện An Biên và huyện U Minh Thượng.

Dịp này, Đảng ủy Cục C10 Bộ Công an còn hỗ trợ kinh phí để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 12 gia đình cán bộ, chiến sĩ khó khăn về nhà ở đang công tác tại các đơn vị thuộc Cụm 12 (gồm: Trại giam Kênh 7, Trại giam Kênh 5, Trại giam Định Thành, Trại giam Cái Tàu và Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn cát), mỗi gia đình 60 triệu đồng.

Cạnh đó, đoàn còn trao 20 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và 5 phần quà cho con cán bộ chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là một trong những giá trị cốt lõi của lực lượng Công an Nhân dân – luôn đồng hành cùng nhân dân, vì nhân dân phục vụ” - Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an khẳng định.

Một số hình ảnh tại của Cục C10 Bộ Công an tại tỉnh Kiên Giang:

  Đoàn của Cục C10 Bộ Công an đến viếng và dành phút mặc niệm tại tại đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Khu di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh khu IX. Ảnh:VĂN VŨ

Lãnh đạo Cục C10 Bộ Công an tham quan bảo tàng Công an nhân dân tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh khu IX. Ảnh: VĂN VŨ

Cục C10 Bộ Công an tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Ảnh: VĂN VŨ

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện An Biên và huyện U Minh Thượng. Ảnh: VĂN VŨ