Hải Phòng thống nhất đặt tên xã, phường sau sắp xếp theo địa danh, danh nhân 23/04/2025 16:41

Ngày 23-4, Ban Thường vụ Thành ủy họp, nghe Đảng ủy UBND TP báo cáo về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP Hải Phòng năm 2025.

Sau khi nghe Đảng ủy UBND TP báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã có những ý kiến cụ thể.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đồng ý trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Hải Phòng năm 2025.

Thống nhất phương án đặt tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp theo tên địa danh, danh nhân, gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống của địa phương.

Hải Phòng thống nhất đặt tên xã, phường sau sắp xếp theo địa danh, danh nhân, truyền thống lịch sử. Ảnh: NS

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình HĐND các cấp bảo đảm tiến độ, đúng quy định.

Cùng với đó, chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, đồng thời trao đổi với tỉnh Hải Dương để thống nhất, hoàn thiện đề án, trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP tại Hội nghị ngày 26-4.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị được giao phụ trách thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, địa phương, các cơ quan báo chí trên địa bàn TP khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân.

Trước đó, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP gửi lấy ý kiến cử tri, các đơn vị hành chính mới được dự kiến đặt tên theo tên huyện, TP gắn với số thứ tự.

Hiện một số địa phương của Hải Phòng bắt đầu nghiên cứu phương án đặt tên xã, phường theo tiêu chí mới.

Ví dụ phường Hải An 2 được đổi tên thành phường Đông Hải – đúng với tên địa bàn quen thuộc. Phường Kiến An 2 đổi thành phường Phù Liễn – một địa danh gắn với lịch sử. Các xã thuộc huyện Vĩnh Bảo được đặt theo tên danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm, hoặc các cụm tên truyền thống như Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa...

Liên quan đến việc thay đổi, đặt tên xã, phường sau sáp nhập, ngày 22-4, Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương đã cho ý kiến về việc nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu đặt tên xã, phường sau sắp xếp theo tên địa danh, danh nhân, gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống của địa phương.