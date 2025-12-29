Thanh Hóa thí điểm đánh giá cán bộ, công chức bằng KPI 29/12/2025 16:15

(PLO)– Thanh Hóa triển khai thí điểm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng KPI nhằm từng bước đổi mới phương thức quản lý, đánh giá cán bộ, phù hợp với định hướng cải cách hành chính.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai thí điểm phần mềm đánh giá năng suất lao động và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ số KPI.

Tại hội nghị, Sở KH-CN Thanh Hóa và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất triển khai thí điểm hệ thống phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng KPI tại phường Hạc Thành và phường Đông Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở KH-CN Thanh Hóa, cho biết phường Hạc Thành và phường Đông Sơn là hai đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh được lựa chọn áp dụng mô hình đánh giá cán bộ theo KPI.

Việc thí điểm nhằm đổi mới phương thức quản lý, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, minh bạch, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Sở KH&CN cung cấp

Theo ông Bình, sau thời gian thí điểm, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết để xem xét mở rộng việc áp dụng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng KPI trên phạm vi toàn tỉnh.

Hội nghị cũng đánh dấu bước tiến trong hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội (UEB) và Sở KH-CN Thanh Hóa, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về đổi mới quản trị khu vực công, đánh giá cán bộ dựa trên kết quả và ứng dụng khoa học – công nghệ trong quản lý nhà nước.

Giới thiệu về phần mềm, PGS-TS Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), cho biết hệ thống KPI được xây dựng nhằm đo lường năng suất lao động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thông qua các chỉ số gắn với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Phần mềm cho phép theo dõi, đánh giá kết quả công việc theo thời gian thực, bảo đảm tính công khai, minh bạch, định lượng trong công tác quản lý cán bộ; qua đó góp phần chuyển từ đánh giá cảm tính sang đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN làm cơ sở cho việc phối hợp nghiên cứu, triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI trong thời gian tới. Ảnh: Sở KH&CN cung cấp

Theo đại diện đơn vị triển khai, KPI không chỉ là công cụ “chấm điểm” cán bộ mà còn là giải pháp thiết kế lại động lực làm việc, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu, giúp cán bộ có mục tiêu rõ ràng và tạo nền tảng minh bạch cho công tác đánh giá, xếp loại, thi đua – khen thưởng.

Mô hình thí điểm với quy mô phù hợp sẽ là cơ sở để hoàn thiện, điều chỉnh trước khi nhân rộng trên địa bàn tỉnh.