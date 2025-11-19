Thanh Hoá: Camera AI phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm giao thông 19/11/2025 16:36

(PLO)– Công an tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh ứng dụng hệ thống Camera AI trong giám sát, xử lý vi phạm giao thông, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.

Chiều 19-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Theo thống kê, từ ngày 15-10 đến 14-11, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 624 trường hợp vi phạm, chủ yếu là lỗi không chấp hành tín hiệu đèn, vạch kẻ đường và không đội mũ bảo hiểm.

Riêng trong ba ngày từ 14 đến 16-11, hệ thống Camera AI phát hiện 164 trường hợp không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô. Các vi phạm này được hệ thống trích xuất tự động và chuyển về trung tâm xử lý, bảo đảm khách quan, chính xác.

Việc đưa vào vận hành các camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao đã tạo bước chuyển đáng kể.

Camera AI có khả năng nhận diện biển số, khuôn mặt, người điều khiển phương tiện và tự động phát hiện các lỗi như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, đi sai làn, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và vi phạm tốc độ.

Camera AI phát hiện, ghi nhận hình ảnh tài xế điều khiển ô tô không thắt dây an toàn.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng với tăng cường xử lý bằng Camera AI, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Hiện nay tình trạng vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm trên nhiều tuyến đường đã giảm, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Việc kết hợp công nghệ hiện đại và sự hợp tác của người dân được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Với khả năng quét cùng lúc nhiều phương tiện và ghi nhận nhiều lỗi trong một thời điểm, toàn bộ hình ảnh, thời gian, địa điểm và biển số vi phạm được truyền trực tiếp về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh để phân tích, xử lý.

Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự.