TP.HCM: Camera AI phát hiện gần 6.000 trường hợp vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... 18/11/2025 18:12

(PLO)- TP.HCM phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông nhờ hệ thống camera AI, giúp lực lượng chức năng xử lý các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn...

Ngày 18-11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, từ khi triển khai, hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện 5.898 trường hợp vi phạm, chuyển thông tin đến người vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

TP.HCM: Hệ thống camera AI phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông từ khi lắp đặt. Ảnh: PHẠM HẢI

Các lỗi phổ biến chủ yếu là vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, nhiều trường hợp vi phạm nhiều lỗi cùng lúc.

Theo PC08, có những hành vi tìm cách đối phó như dán băng dính, làm mờ biển số, sử dụng biển số giả, thậm chí ghi nhớ vị trí đặt camera để chỉ chấp hành luật khi đi qua khu vực giám sát.

Hình ảnh người vi phạm được camera AI nhận diện gửi thông tin về trung tâm chỉ huy. Ảnh: PH

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi che, làm mờ, thay đổi biển số xe sẽ bị xử phạt:

Xe mô tô: Phạt từ 4 – 6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Xe ô tô: Phạt từ 20 – 26 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất dữ liệu, phân tích hình ảnh để xử lý đúng người, đúng phương tiện. Đối với biển số giả, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm; đồng thời mở rộng mạng lưới camera AI để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Theo PC08, hệ thống camera AI giám sát giao thông được lắp đặt tại nhiều giao lộ trọng điểm trên địa bàn thành phố, nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm…

TP.HCM lắp đặt camera AI giám sát giao thông, nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm.... Ảnh: PH

Một số giao lộ chính có camera AI: Nguyễn Thị Định – Đường A: 3 camera; Ngã tư Bình Thái; Nguyễn Hữu Cảnh – đường vào Tòa The Manor; Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Văn Lạc; Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phan Văn Hân; Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng; Pasteur – Nguyễn Thị Minh Khai; Nguyễn Thị Minh Khai nối với: Hai Bà Trưng, Mạc Đĩnh Chi, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm; Võ Thị Sáu nối với: Hai Bà Trưng, Pasteur, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông; Điện Biên Phủ nối với: Nguyễn Thông, Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định, Trần Quốc Thảo, Lê Quý Đôn, Pasteur, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng; Đặng Thúc Vịnh nối với: Tô Ký, Trịnh Thị Miếng, Nguyễn Thị Ngân, Lê Văn Khương.

Hệ thống này được kỳ vọng giúp tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.