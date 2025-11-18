Vĩnh Long: 3 người lãnh án vì phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ... theo Điều 331 BLHS 18/11/2025 14:45

(PLO)- 3 bị cáo tại Vĩnh Long bị tuyên phạt tù vì sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xâm phạm lợi ích Nhà nước và tổ chức, cá nhân.

Ngày 18-11, TAND Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Nga (35 tuổi), Kim Som Rinh (46 tuổi) và Thạch Xuân Đồng (38 tuổi) mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 BLHS.

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: PHẠM HƠN

Theo cáo trạng, tháng 1-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo về một số tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ, bình luận các clip, hình ảnh, bài viết có nội dung xuyên tạc, vu cáo chính quyền, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Quá trình điều tra xác định 3 bị cáo là người sử dụng các tài khoản Facebook để đăng tải, chia sẻ thông tin vi phạm pháp luật.

Các bị cáo từng được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giáo dục, cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Tại phiên tòa, cả 3 người khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội.