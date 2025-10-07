Bắt người đàn ông xúi giục người phụ nữ quay video xuyên tạc 07/10/2025 20:16

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai bắt người xúi giục một người phụ nữ quay sáu video xuyên tạc phát lên mạng xã hội.

Ngày 7-10, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng (56 tuổi, ngụ thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Phụng (46 tuổi, ngụ xã Phù Mỹ Đông) để điều tra tội danh trên.

Nguyễn Văn Tòng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, bà Phụng khai được Nguyễn Văn Tòng xúi giục, hướng dẫn tham gia các hoạt động khiếu kiện trái pháp luật, tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự liên quan đến dự án khu công nghiệp Phù Mỹ.

Tòng cung cấp thông tin sai lệch về dự án, hướng dẫn Phụng tập luyện, thực hành livestream trên mạng xã hội Facebook.

Sau đó, Phụng đến khu công nghiệp Phù Mỹ quay sáu video có nội dung kích động, xuyên tạc, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương phát trực tiếp trên mạng nhằm kích động tụ tập đông người, cản trở triển khai dự án.