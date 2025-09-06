Bị phạt vì xuyên tạc việc tặng quà dịp Quốc khánh 06/09/2025 18:34

(PLO)- Công an ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với người đăng nội dung sai sự thật, xuyên tạc về việc quà tặng dịp Quốc khánh trên Facebook.

Trước đó, ngày 30-8, Công an xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai) phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận sai sự thật, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước về quà tặng của Chính phủ nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Ngay sau đó, công an xã đã phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai xác minh người đăng tải thông tin trên là TVH (40 tuổi, ngụ xã Định Quán) nên mời lên làm việc.

H thừa nhận do bản thân thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước về quà tặng nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Lực lượng Công an làm việc với ông H. Ảnh: CA.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 5-9 Công an xã đã xử phạt hành chính đối với ông H số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu H viết cam kết không tái phạm, gỡ bỏ thông tin, hình ảnh.

Ngày 6-9, Công an phường Long Hưng cũng đã làm việc với bà ĐK (32 tuổi) liên quan đến việc đăng tải trên Facebook nội dung: “Vì đi nhận 100k mà em bị phạt 750k vì không nhập khẩu cho con trên VNeID. Đau lòng”.

Công an xác định bà K bị xử phạt hành chính vì không thực hiện thủ tục nhập khẩu cho con là đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, lại gắn nội dung xử phạt với chủ trương tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh đã làm sai lệch bản chất sự việc.

Tại cơ quan Công an, K đã thừa nhận sai phạm, tự gỡ bài viết, đăng công khai xin lỗi và cam kết không tái phạm.