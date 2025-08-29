Công an Đồng Nai tổng rà soát để tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 29/08/2025 14:40

Ngày 29-8, Công an tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Trưởng Công an các xã, phường thực hiện tổng rà soát phục vụ tặng quà cho toàn thể nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh 2-9

Thực hiện Thông báo của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai giải pháp thực hiện tặng quà (100.000 đồng) cho toàn thể nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Do đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an các xã, phường tiến hành rà soát lại toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn là chủ hộ, người thực tế sống trên địa bàn đã đăng ký thường trú, tạm trú hoặc chưa đăng ký thường trú, tạm trú, có nơi ở hiện tại trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện tuyên truyền cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Đối với trường hợp chưa đăng ký, không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú, không có nơi ở hiện tại trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng thực tế sinh sống trên địa bàn thì thực hiện xác minh và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng dẫn thực hiện cấp căn cước, đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 theo quy định.

Sau đó tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID. Việc rà soát hoàn thành trước ngày 31-8. Tổ chức tuyên truyền cho người dân về tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID và việc tặng quà cho toàn thể nhân dân trong dịp Tết Độc lập.

Phòng PC06 phối hợp Công an cấp xã lập danh sách tài khoản tại kho bạc của Ủy ban nhân dân cấp xã phục vụ tặng quà cho người dân; tham mưu Ban Giám đốc văn bản gửi Cục C06 trước ngày 31-8 theo quy định.

Phòng PC06 phối hợp với các ngân hàng thực hiện tuyên truyền về tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID và việc tặng quà cho toàn thể nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh. Theo dõi việc cập nhật trạng thái đã tặng quà trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an cấp xã sau khi UBND cấp xã thực hiện chi trả theo quy trình.