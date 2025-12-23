Cử tri TP.HCM đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn chó thả rông 23/12/2025 17:07

(PLO)- Các cử tri cho rằng, vấn đề xử lý chó thả rông trước giờ vẫn như kiểu 'bắt cóc bỏ dĩa' khiến người dân rất bất an, đặc biệt là trẻ em.

Ngày 23-12, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM (đơn vị số 30) gồm ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM và ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đã tiếp xúc cử tri xã Bàu Bàng sau kỳ họp thứ 6, khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Cử tri xã Bàu Bàng nếu ý kiến, kiến nghị đến các địa biểu HĐND. Ảnh: LA

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh thủ tục hành chính về đất đai còn chậm; một số tuyến đường giao thông xuống cấp. Cử tri cũng kiến nghị sớm nâng cấp, sửa chữa chợ Lai Uyên.

Đặc biệt, tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bàu Bàng phản ánh tình trạng chó thả rông gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vẫn diễn ra kéo dài.

Theo cử tri, địa phương đã nhiều lần ra quân kiểm tra, nhắc nhở nhưng việc xử lý chưa triệt để, còn mang tính “bắt cóc bỏ dĩa”. Sau một thời gian ngắn tình trạng này lại tái diễn.

Cử tri đề nghị chính quyền tăng cường biện pháp quản lý, xử phạt nghiêm, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng khu phố, ấp nhằm chấm dứt tình trạng thả rông chó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nêu các tồn tại tại địa phương như tranh chấp đất đai, xả thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, công tác thu gom rác thải còn bất cập.

Đáng chú ý, cử tri đề nghị TP.HCM đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong đầu tư các tuyến đường giao thông, đồng thời thông tin rõ tiến độ các dự án đường sắt trên địa bàn Bình Dương trước đây; phản ánh thêm những bất cập trong khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và chuyển tuyến.

Ông Nguyễn Lộc Hà Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM giải đáp các thắc mắc của người dân. Ảnh: LA

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Lộc Hà tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị; đồng thời đề nghị các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, sớm trả lời thỏa đáng cho cử tri.

* Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM (đơn vị số 29) gồm bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, tiếp xúc cử tri phường Chánh Phú Hòa.

Tại đây, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội và thủ tục hành chính. Đặc biệt, cử tri phản ánh nhiều dự án bất động sản chậm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kéo dài thời gian cấp sổ đỏ, ảnh hưởng quyền lợi người dân.