Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang 18/12/2025 17:45

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với nhiều điểm nhấn đặc biệt.

Ngày 18-12, tại Phường Châu Đốc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Tại đây, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trình bày những nội dung chính và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối cùng, của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri cũng đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, như: Quy hoạch tỉnh sau khi sáp nhập và việc xác định giá đất; mở cửa khẩu phụ Vĩnh Nguơn; đầu tư dự án đường nối từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cửa khẩu quốc tế Cái Bình; điều chỉnh tiền lương đối với công chức, viên chức; vấn đề cấp phát thuốc bảo hiểm y tế…

Chia sẻ thêm với cử tri tỉnh An Giang về vấn đề quy hoạch, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết sau khi sáp nhập tỉnh, quy hoạch cấp tỉnh phải điều chỉnh theo thời hạn đề ra. Trong thời gian chuyển đổi, các quy hoạch đã phê duyệt vẫn tiếp tục được sử dụng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi sáp nhập, do yêu cầu về không gian phát triển kinh tế - xã hội sẽ khác nhau, do đó cần sửa đổi, bổ sung quy hoạch. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long lưu ý quy hoạch tỉnh An Giang mới không phải cộng tổng quy hoạch của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang, mà có sự điều chỉnh phù hợp với yêu cầu mới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Đối với các ý kiến cử cử tri về an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho hay thời gian qua, một loạt chính sách về y tế và giáo dục được ban hành. Tất cả những chính sách này có ý nghĩa nhân văn, làm sao nâng cao đời sống, giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp thu các kiến nghị của cử tri và trả lời, xử lý theo thẩm quyền.