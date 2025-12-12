Mệnh lệnh của Chủ tịch An Giang trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm 12/12/2025 12:38

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đặt mục tiêu cho đợt cao điểm này là kiềm chế, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thời gian liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước.

Sáng 12-12, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp; Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15-12-2025 đến hết ngày 16-3-2026.

Kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết mục tiêu cao nhất của đợt cao điểm là bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ, sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đề ra là kiềm chế, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thời gian liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: TT

Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo huy động các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện cao điểm.

Đồng thời, phát động rộng rãi phong trào toàn dân tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tham mưu, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên ở cơ sở, nhất là các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Cạnh đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, cướp, cướp giật, trộm cắp, tội phạm công nghệ cao...

“Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Không để sơ hở cho đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật. Tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông và cháy nổ…”, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Sau phần Lễ ra quân, các lực lượng thuộc Công an tỉnh An Giang đã diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính trên địa bàn phường Rạch Giá. Ảnh: TT

Người đứng đầu Công an tỉnh An Giang cũng yêu cầu công an toàn tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất do Bộ Công an và Công an tỉnh vừa phát động.

Không để An Giang trở thành điểm nóng về ma túy

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng các cấp xác định công tác phòng, chống các loại tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bách.

Từ đó, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào cuộc chiến này. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng thường xuyên, đột xuất mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, triệt phá tận gốc các đường dây, tổ chức tội phạm lớn, chú trọng bắt giữ bằng được đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Kiên quyết không để tỉnh An Giang trở thành địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: TT

“Không để An Giang trở thành điểm nóng về ma túy, sớm đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước. Từ đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa An Giang sớm trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2030 và không tội phạm ở một số địa phương”, người đứng đầu UBND tỉnh An Giang lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hỗ trợ công an cấp xã trong đấu tranh với các nhóm tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy thẩm lậu vào địa bàn.