Công an tỉnh An Giang tiếp nhận 13 công dân Việt Nam do cảnh sát Thái Lan trao trả 11/12/2025 19:33

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận 13 công dân Việt Nam từ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và bàn giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú quản lý.

Ngày 11-12, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận 13 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Thái Lan trao trả.

Cụ thể, trong đợt tiếp nhận công dân từ Thái Lan về nước vào các ngày 20-11, 21-11 và 2-12 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh An Giang cùng lực lượng chức năng đã tiếp nhận 13 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trao trả.

Công an tỉnh tiến hành xác minh nhanh đối với các công dân được trao trả về nước.Ảnh:CAAG

Tại khu vực tiếp nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an tỉnh An Giang đã xác minh thông tin liên quan đến từng trường hợp và phối hợp bàn giao số công dân trên cho chính quyền địa phương nơi cư trú để quản lý và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và trở về với gia đình.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc phối hợp tiếp nhận công dân lần này thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân khi ra nước ngoài làm việc hoặc lưu trú cần nghiêm túc chấp hành pháp luật của nước sở tại, tuyệt đối không xuất cảnh lao động trái phép hay tham gia các đường dây môi giới bất hợp pháp. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn tránh nguy cơ bị xử phạt, trục xuất hoặc rơi vào các rủi ro pháp lý khác.