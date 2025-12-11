Cần Thơ không có tàu cá vượt ranh giới ra vùng biển nước ngoài

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, tính đến đầu tháng 12-2025, toàn TP có 784 tàu cá. Trong đó, có 341 tàu từ 15m trở lên và 47 tàu làm dịch vụ hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.
Toàn bộ 784 tàu đều đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản và đã đăng ký và được cấp nhật lên Vnfishbase và toàn bộ 341 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
Cạnh đó, TP Cần Thơ cũng đã hoàn thành rà soát và niêm phong 28 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; trong đó, có 24 tàu từ 15m trở lên và bốn tàu dưới 15m. Cơ quan chức năng đã cho các chủ tàu ký cam kết không đưa tàu đi hoạt động; đồng thời, niêm yết tàu cá tại khu vực tập trung và giao cho UBND xã, phường cùng các cơ quan chức năng theo dõi, quản lý, báo cáo hàng tuần theo quy định.
Thực hiện đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hàng tuần, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Từ đó, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Cục Thủy sản và Kiểm ngư.
Đơn vị cũng đăng tải đầy đủ danh sách 12 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU lên cơ sở dữ liệu trên hệ thống giám sát tàu cá (VMS) để các cơ quan thực thi pháp luật biết, kiểm tra và xử lý theo quy định. Mặt khác, vận động, tuyên truyền trực tiếp và cho chủ tàu ký cam kết không vi phạm.
Đồng thời, giao Công an địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng, theo dõi, giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá và ngư dân có ý định vi phạm vùng biển nước ngoài ngay tại cộng đồng.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, qua theo dõi trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá, tính từ đầu năm 2024 đến nay, không có tàu cá của TP vượt ranh giới ra hoạt động ở vùng biển nước ngoài.
Đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
An Giang: Thống kê đến cuối tháng 11-2025, tỉnh này có 9.790 tàu cá và tất cả đã được đăng ký và cập nhật lên Vnfishbase. Riêng 36 tàu cá không đủ điều kiện đăng ký đã được kiểm soát.
Tỉnh An Giang cũng đã hoàn thành 17/19 nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đạt tỉ lệ 89,47%; còn hai nhiệm vụ đang thực hiện.
Vĩnh Long: Tính đến tháng 11-2025, toàn tỉnh có 4.626 tàu cá đăng ký; Vĩnh Long cũng đã hoàn thành 100% tàu cá đăng kiểm đều được viết số, đánh dấu tàu cá đúng theo quy định.
Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm soát 100% tàu cá cập cảng và rời cảng; giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng. Qua đó, thu hồi 100% nhật ký khai thác, nhật ký thu mua chuyển tải đối với tàu cập cảng; vị trí khai thác trong nhật ký đều được kiểm tra đối chiếu với dữ liệu giám sát hành trình của tàu cá, phục vụ công tác kiểm soát chống khai thác IUU.