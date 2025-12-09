Chủ tịch HĐND Cần Thơ chỉ đạo xử lý các vấn đề lớn, cử tri quan tâm 09/12/2025 19:06

(PLO)- Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND Cần Thơ đề nghị UBND TP, thủ trưởng các sở, ngành được chất vấn tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu HĐND.

Chiều 9-12, kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP Cần Thơ, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP đã lưu ý nhiều vấn đề lớn mà cử tri quan tâm để các ngành, các địa phương thực hiện trong thời gian tới.

Hướng dẫn người dân nhận diện hàng giả, phản ảnh kịp thời các vi phạm

Nhận xét về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết có tổng cộng có 16 lượt đại biểu HĐND tham gia chất vấn đối với 10 thủ trưởng các sở, ngành; trong đó, có một đại biểu tranh luận và đề xuất giải pháp với Giám đốc Sở.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: DŨNG ANH

Theo ông Đồng Văn Thanh, các nhóm vấn đề chất vấn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; từ đó cho thấy các đại biểu HĐND đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ và sâu sát thực tiễn. Thủ trưởng các sở, ngành cũng đã nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách và trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc. Qua đó, cơ bản đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề, có lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

“Đề nghị UBND TP, thủ trưởng các sở, ngành được chất vấn tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu HĐND. Cạnh đó, thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực” - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ lưu ý.

Chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đối với lĩnh vực công thương, nông nghiệp, môi trường, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện hàng giả và phản ảnh kịp thời các hành vi vi phạm để hỗ trợ cho cơ quan chức năng TP xử lý hiệu quả hơn nữa.

Có 16 lượt đại biểu HĐND TP Cần Thơ tham gia chất vấn đối với 10 thủ trưởng các sở, ngành. Ảnh: TRINH PHẠM

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát, quản lý hệ thống lưới điện tại các tuyến đường. Trong đó, quan tâm các tuyến đường ngập nước, công viên, khu vui chơi và chợ truyền thống. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành điện lực và các đơn vị quản lý hạ tầng để xử lý kịp thời các điểm mất an toàn, phòng ngừa các tai nạn về điện.

“Rà soát lập danh sách, thống kê những thiệt hại về cây trồng, vật nuôi… Từ đó, chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm khôi phục sản xuất của người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua. Khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật” - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan liên quan tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho 31 phường trong lập quy hoạch đô thị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó phải nêu rõ công tác phối hợp giữa các sở ngành liên quan và UBND các phường.

Cơ cấu lại đội ngũ công chức của các xã, phường

Đối với lĩnh vực đô thị, xây dựng Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị chú trọng công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, phân bổ hợp lý tỉ lệ đất giao thông đô thị, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành. Cạnh đó, triển khai các dự án mở rộng và nâng cấp các tuyến đường trọng điểm theo quy hoạch được duyệt, nhất là các khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, mở rộng năm nút giao thông trọng điểm, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 dự án xây dựng cầu vượt tại các nút giao thông trọng điểm, nhằm từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Thủ trưởng các sở, ngành đã nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách và trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc. Ảnh: TRINH PHẠM

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cũng yêu cầu rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống thoát nước khu vực đô thị trên địa bàn TP, đặc biệt tại các khu vực chưa được cải tạo hoặc có nguy cơ ngập úng cục bộ. Qua đó, xác định nguyên nhân cốt lõi và đề xuất giải pháp đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị. Ngoài ra, cần phân định rõ trách nhiệm quản lý, bảo trì, duy tu hệ thống thoát nước theo quy định.

“Tăng cường kiểm tra các vị trí thoát nước thường xuyên tắc nghẽn, các tuyến kênh, rạch bị bồi lắng, ứ đọng rác thải và cây cối cản trở dòng chảy. Từ đó, nạo vét, khơi thông dòng chảy tại khu vực có mật độ dân cư cao, nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước và giảm thiểu tình trạng ngập úng do mưa.

Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh kênh, rạch và xử lý nghiêm các hành vi vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định, nhất là tại khu vực chợ, khu dân cư tập trung…” - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chỉ đạo.

Đối với lĩnh vực nội vụ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chỉ đạo rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức của các xã, phường nhằm đảm bảo phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm đã được xác định. Trường hợp cần thiết, tổ chức tuyển dụng công chức mới đối với các vị trí còn thiếu hoặc điều chuyển công chức giữa các địa phương.

Về an ninh trật tự, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu triển khai các biện pháp để phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo đến người dân về phương thức, thủ đoạn, hình thức hoạt động của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.