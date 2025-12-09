Cần Thơ: Dự kiến giá đất ở một số phường tăng từ 20-40% 09/12/2025 11:19

(PLO)- Sở NN&MT Cần Thơ đưa ra dự thảo lấy ý kiến bảng giá đất theo hướng cơ bản giữ nguyên mức giá năm 2024 của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ), điều chỉnh biến động tăng ở một số tuyến đường, khu vực, loại đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ đang lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo bảng giá đất trên địa bàn TP (thời hạn lấy ý kiến từ ngày 5-12-2025 đến ngày 15-12-2025).

Dự kiến bảng giá đất ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ sẽ tăng từ 20-40% từ 1-1-2026. Ảnh: NHẪN NAM

Theo hồ sơ dự thảo, Sở NN&MT đề xuất phương án bảng giá đất áp dụng từ ngày 1-1- 2026 theo hướng cơ bản giữ nguyên mức giá đất quy định tại bảng giá đất năm 2024 của tỉnh Hậu Giang (cũ) và tỉnh Sóc Trăng (cũ) trên cơ sở kết quả điều tra giá đất thị trường của đơn vị tư vấn; điều chỉnh biến động tăng ở một số tuyến đường, khu vực, loại đất; căn cứ thu nhập bình quân đầu người của TP năm 2024 do Cơ quan Thống kê TP đã công bố.

Đất ở tại nông thôn và đô thị:

Khu vực các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Phước Thới, Thới Long, Trung Nhứt, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Tân Lộc, trước mắt đề xuất mức tăng từ 20% đến 40% so với bảng giá đất năm 2024.

Khu vực các phường Vị Thanh, Vị Tân, Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Đại Thành, Ngã Bảy, Phú Lợi, Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Ngã Năm, Mỹ Quới, trước mắt đề xuất mức tăng từ 10% đến 20% so với bảng giá đất năm 2024.

Khu vực các xã Phong Điền, Nhơn Ái, Thới Lai, Đông Thuận, Trường Xuân, Trường Thành, Cờ Đỏ, Đông Hiệp, Trung Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, Thạnh An trước mắt đề xuất mức tăng từ 5% đến 10% so với bảng giá đất năm 2024.

Khu vực các xã còn lại giữ nguyên hoặc ở một số khu vực tăng không quá 5% so bảng giá đất năm 2024.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ:

Điều chỉnh đối với đất thương mại, dịch vụ tính bằng 80% giá đất ở; đối với đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tính bằng 70% giá đất ở. Mức điều chỉnh, xác định kế thừa Quyết định số 19/2019 của UBND TP Cần Thơ quy định Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024).

Nhóm đất nông nghiệp:

Đất trồng cây lâu năm; đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác; đất nuôi trồng thủy sản, khu vực các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Phước Thới, Thới Long, Trung Nhứt, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Tân Lộc, trước mắt đề xuất mức tăng từ 20% đến 40% so với bảng giá đất năm 2024.

Khu vực các phường Vị Thanh, Vị Tân, Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Đại Thành, Ngã Bảy, Phú Lợi, Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Ngã Năm, Mỹ Quới, trước mắt đề xuất mức tăng từ 10% đến 20% so với bảng giá đất năm 2024.

Khu vực các xã Phong Điền, Nhơn Ái, Thới Lai, Đông Thuận, Trường Xuân, Trường Thành, Cờ Đỏ, Đông Hiệp, Trung Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, Thạnh An, trước mắt đề xuất mức tăng từ 5% đến 10% so với bảng giá đất năm 2024.

Khu vực các xã còn lại giữ nguyên hoặc ở một số khu vực tăng không quá 5% so bảng giá đất năm 2024.

Đất rừng sản xuất, đề xuất giá đất tính bằng giá đất đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản. Bởi vì, qua thực hiện điều tra, khảo sát không có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với loại đất này.